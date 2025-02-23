Чтобы получить вкусные и сочные корнеплоды, нужно определить оптимальное время для посева моркови, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life.

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Морковь довольно часто используют для приготовления блюд и употребляют сырой. Этот овощ является достаточно полезным, поэтому огородники ожидают богатый урожай и сочные плоды.

Ранний посев моркови может привести к тому, что семена замерзнут в почве и не прорастут, поэтому нужно знать точные даты, чтобы не ошибиться.

Когда сеять морковь весной 2025 года

Высевать морковь для рассады можно в марте. Нужно воспользоваться контейнерами или горшками с хорошо дренированной почвой. Пересаживать рассаду на грядку надо тогда, когда она уже станет достаточно крепкой. Оптимальным месяцем считается май.



Морковь на рассаду можно сеять в марте / Фото Pexels

Как посеять морковь в открытый грунт

После определения теплого дня для посадки моркови, нужно правильно подготовиться. Сначала надо разрыхлить почву и внести необходимые удобрения, перегной или компост. Также следует не забывать о поддержании оптимального уровня влажности.

Обеспечьте надлежащее освещение для моркови выбрав то место для грядки, которое постоянно насыщено солнечным светом. Не забудьте удалить все сорняки, поскольку они заберут с грядки все питание и влагу.

Высаживая семена моркови, придерживайтесь дистанции и заглубляйте их на 2 сантиметра в почву. После того, как овощи вырастут, не забывайте их прореживать, оставляя достаточно пространства между ростками, чтобы каждая морковка могла должным образом развиваться.