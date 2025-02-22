Если вы мечтаете собрать в этом году богатый урожай моркови, нужно начать работу с правильного выбора сортов, сообщает 24 Канал. Некоторые из них будут достаточно простыми в выращивании, но при этом порадуют результатом.

Интересно Отпугните мышей и крыс навсегда: они не могут терпеть только один запах

Шантане

Эта среднеранние сортовая морковь созреет уже через 100 – 110 дней после всходов семян. Растение будет иметь мощную ботву темно-зеленого цвета, достигающую высотой до 30 сантиметров. Выращивать его можно на всех типах почв.

Преимущество сорта заключается в том, что он отличается высокой урожайностью, а плоды можно долго хранить. Кроме того, они устойчивы к растрескиванию.

Красный великан

Если вы мечтаете вырастить красивую и большую морковь, стоит обратить внимание именно на этот сорт. Плоды вырастут вкусные, а также спокойно пролежат вплоть до весны. Морковь вырастает большой, конусовидной и ярко-оранжевой. В длину морковки достигают 20 сантиметров.



Морковь нужно подбирать тщательно / Фото Pexels

Нантская

Сочность и сладость овоща поразит даже гурманов – этот сорт из-за вкусовых характеристик используют и для приготовления детского питания. Но он подойдет для любых ваших кулинарных экспериментов.

Созревает за 80 – 100 дней, а плоды достигают размера 12 – 16 сантиметров.

Лакомка

Этот среднеспелый и очень урожайный сорт стоит посадить, если вы хотите вырастить сладкую морковь. Плоды идеально подходят для приготовления десертов, тортов, кексов и сладких оладий. Плоды имеет небольшие и насыщенно-оранжевые. Сорт также может долго храниться.

Карамелька

Морковь среднего размера и раннего созревания порадует всех дачников. Она имеет очень приятный и в меру сладкий вкус, а по содержанию каротина этому сорту вообще нет равных. Расти сорт может даже на неплодородной и очень тяжелой почве.