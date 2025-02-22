Якщо ви мрієте зібрати цьогоріч багатий врожай моркви, потрібно почати роботу з правильного вибору сортів, повідомляє 24 Канал. Деякі з них будуть досить простими у вирощуванні, але при цьому порадують результатом.

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Шантане

Ця середньорання сортова морква достигне вже через 100 – 110 днів після сходів насіння. Рослина матиме потужне бадилля темно-зеленого кольору, що досягатиме висотою до 30 сантиметрів. Вирощувати її можна на всіх типах ґрунтів.

Перевага сорту полягає в тому, що він вирізняється високою врожайністю, а плоди можна довго зберігати. Окрім того, вони стійкі до розтріскування.

Червоний велетень

Якщо ви мрієте виростити красиву та велику моркву, варто звернути увагу саме на цей сорт. Плоди виростуть смачні, а також спокійно пролежать аж до весни. Моркв виростає великою, конусоподібною та яскраво-помаранчевою. В довжину морквини досягають 20 сантиметрів.



Моркву потрібно підбирати ретельно / Фото Pexels

Нантська

Соковитість та солодкість овоча вразить навіть гурманів – цей сорт через смакові характеристики використовують і для приготування дитячого харчування. Але він підійде для будь-яких ваших кулінарних експериментів.

Дозріває за 80 – 100 днів, а плоди досягають розміру 12 – 16 сантиметрів.

Ласунка

Цей середньостиглий та дуже урожайний сорт варто посадити, якщо ви хочете виростити солодку моркву. Плоди ідеально підходять для приготування десертів, тортів, кексів та солодких оладок. Плоди має невеликі та насичено-помаранчеві. Сорт також може довго зберігатися.

Карамелька

Морква середнього розміру та раннього дозрівання порадує усіх дачників. Вона має дуже приємний і в міру солодкий смак, а за вмістом каротину цьому сорту взагалі немає рівних. Рости сорт може навіть на неродючому та дуже важкому ґрунті.