Огірки у себе на городі вирощує чимало дачників, та іноді доводиться зіштовхуватися із ситуацією, коли вони виростають дивної, неправильної форми. І що тоді робити, знають далеко не всі.

Огірки – це надзвичайно популярний овоч, та іноді вони вростають дуже дивними: не прямі, а у формі груші чи гачком. І попри те, що причини у цього явища можуть бути різними, виправити ситуацію цілком можливо.

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Чому огірки ростуть у формі груші

Коли ваші улюблені овочі починають виростати неправильно, це може дуже часто свідчити про елементарну нестачу поживних речовин. І зазвичай мовиться саме про калій та азот, адже ці елементи відіграють дуже важливу роль у розвитку плодів. Зокрема калій відповідає за формування правильної форми та хороший смак, а без азоту рослина просто припинить рости.

Чим підживити огірки

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Для того, щоб виправити ситуацію, ви можете використовувати комплексні добрива, які містять багато калію та азоту, або ж самостійно приготувати органічну підгодівлю. Добре у такому випадку спрацює настій гнойової рідини із попелом. Та перед використанням рідину потрібно розбавити із водою у пропорції 1:10, додати 1 літр попелу на 5 літрів розчину.



Огірки потрібно підживлювати / Фото Pexels

Чому огірки ростуть гачком

Причин, з яких огірки ростуть не прямими, а гачком, може бути кілька. І ось основні з них:

нерегулярний полив . Річ у тому, що огірки дуже чутливі до вологості землі, і нестача вологи точно призведе до деформації плодів. Поливати їх потрібно так, аби ґрунт завжди був злегка вологим, але не надто мокрим;

. Річ у тому, що огірки дуже чутливі до вологості землі, і нестача вологи точно призведе до деформації плодів. Поливати їх потрібно так, аби ґрунт завжди був злегка вологим, але не надто мокрим; нестача поживних речовин . Особливо тут потрібно звернути увагу на калій, адже він відповідає за формування плодів;

. Особливо тут потрібно звернути увагу на калій, адже він відповідає за формування плодів; неправильне запилення – для цього можна залучити комах-запилювачів, або ж проводити запилення вручну.

Також потрібно не забувати й регулярно проводити огляди рослин та перевіряти, чи не з'явилися там шкідники та хвороби.