Під час прання у машинці ви можете припускатися деяких помилок і водночас навіть не підозрювати про це. І якщо ви будете повторювати їх регулярно, з часом ваша техніка може отримати непоправну шкоду, і вам доведеться замінити прилад.

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Не перевіряєте кишені

Якщо ви не вивертаєте кишені перед тим, як запускати цикл прання, тоді ви припускаєтеся однієї із найбільших помилок. Пам'ятайте про те, що якщо у машинку разом із одягом потраплять також монети чи інші дрібні речі, вони можуть застрягнути у пральній машинці та завдати їй серйозної шкоди.

Перевантаження барабана

Якщо у вас накопичилося чимало брудного одягу, не варто намагатися силою запхати весь у пральну машину – це може призвести до багатьох небажаних наслідків. Але варто звертати увагу не тільки на кількість одягу, який ви кладете у пральну машинку, але і на його тип.

Наприклад, якщо ви перете великий плед чи кілька рушників, приготуйтеся до того, що під час прання вони вберуть досить багато води і стануть важчими. А це може призвести до того, що барабан буде обертатися нерівномірно, адже вага буде незбалансованою.

Використання жорсткої води

Якщо під час прання ви постійно будете використовувати жорстку воду, всередині може накопичитися чимало вапняного нальоту, і в найгіршому випадку це призведе до призупинення роботи і фільтра, і зливного насоса.

Вам варто стежити за тим, щоб жорстка вода не пошкодила ваш одяг. У такій воді речі втрачають білизну і стають сірими чи жовтими, а рушники стають жорсткими і починають дряпатися.

Ігнорування регулярного чищення пральної машини

Попри те, що пральну машину використовують для чищення речей, і сам барабан також потрібно чистити. Також ви маєте кожні три місяці очищувати і лоток для мийних засобів.

Не забувайте також запускати гаряче очищення барабана – так ваша машинка працюватиме справно, а одяг буде пахнути свіжістю.