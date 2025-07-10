Як вивести верхівкову гниль на помідорах: прості трюки, які врятують урожай

Верхівкова гниль може з’явитися на сформованих, але ще зелених помідорах. Коричнева пляма має здатність поступово збільшуватися, а з часом утвориться западина з сухою темною шкіркою. Найчастіше така гниль зустрічається через неправильне вирощування помідорів, але все можна виправити.

Причина верхівкової гнилі полягає в дефіциті калію, пише 24 Канал з посиланням на Woman Life. Його нестача пов’язана з несприятливими умовами вирощування й неправильним доглядом.

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Причини верхівкової гнилі

Томати вражає гниль через надлишковий чи недостатній полив, особливо у випадку, коли овочі поливалися холодною водою. Ріст помідорів у кислому ґрунті також призводить до хвороби, оскільки на такій ділянці мало кальцію.

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Дачники інформують, що гниль може з’явитися через пошкодження коренів шкідниками. Також до списку потенційного зараження входить довгий контакт сформованих томатів з ґрунтом при бактеріальній верхівковій гнилі. Нижні плоди із землі ризикують заразитися бактеріями, які живуть на ґрунті.

Як вилікувати верхівкову гниль

Насамперед потрібно прибрати всі уражені плоди. Далі потрібно внести підживлення з кальцієм у ґрунт. Рекомендовано це робити в теплу погоду. Від верхівкової гнилі помідорів можна застосувати один з кількох препаратів.



Поради, які допоможуть позбутися верхівкової гнилі / Фото Pexels

Хлористий кальцій. Підходить для позакореневих підживлень. На 10 літрів води потрібно використовувати від 10 до 30 грамів засобу. Починати варто з мінімального дозування.

Кальцієва селітра. Використовувати можна для позакореневого та кореневого підживлення. Дачники це добриво використовують, коли є нестача азоту.

Хелат кальцію. У цьому добриві кальцій представлений в найбільш легко засвоювальній формі. Підходить для кореневої чи позакореневої підгодівлі.

Рекомендовано зробити дві обробки будь-яким з цих препаратів з перервою 10 – 14 днів.

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Окрім того, можна скористатися народними засобами для лікування гнилі. Популярним є розчин деревного попелу та харчової соди.

Розчин деревного попелу

До двох літрів окропу додайте 400 грамів попелу й прогрійте 1,5 години на слабкому вогні, а тоді процідіть через марлю. Отриману рідину потрібно розвести у 8 літрах води й обприскувати помідори кожних 7 днів.

Розчин харчової соди

До 10 літрів води додайте 10 грамів соди й обприскуйте засобом томати кожних 7 днів.