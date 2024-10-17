5 помилок у завантаженні посудомийки, які псують прилад та ваш посуд

Посудомийна машина – це чудовий прилад, який може зекономити вам чимало часу та сил. Але якщо користуватися ним неправильно, згодом посуд доведеться заново перемивати.

Можливо, ви вже помічали, що посудомийна машина може почати працювати гірше, і посуд вже не видається таким чистим після запущеного циклу. Річ може бути у тому, що ви неправильно завантажуєте машинку чи доглядаєте за нею, пише The Spruce.

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Ви перевантажуєте машину

Певно, це найбільш поширена помилка. Якщо у вас дуже багато брудного посуду, завантажити весь його у машину, навіть коли не залишається вільних місць – це найгірша ідея. Так ви на виході отримаєте тільки цілу посудомийку з погано помитим посудом.

Тож найкраще буде розділити посуд на два різні завантаження, і так ви не надто обтяжите свою техніку.

Не зішкрібаєте їжу з посуду

Вам може здатися, що після обіду чи вечері достатньо просто поставити тарілку з залишками пюре чи салату у посудомийку, а далі вона очиститься сама. Насправді ж таким чином ви просто заб'єте отвори для зливу води та пошкодите розпилювачі й фільтри.

Вода не зможе досягнути усіх брудних місць на посуді і ви, знову ж таки, опинитеся на виході з купою брудних тарілок, які доведеться мити знову.

Ви ставите в машину речі, які не можна там мити

Звісно ж, помилки трапляються з усіма – і після довгого робочого дня можна випадково поставити у посудомийку дерев'яний посуд чи дорогі келихи для вина. Втім, на жаль, швидке вирішення проблеми брудного посуду може обернутися довгостроковими наслідками.

Так ви ризикуєте пошкодити ці предмети, і замінити їх доведеться набагато швидше, ніж вам хотілося б. І це ще не кажучи про потенційну шкоду для вашої посудомийної машини, якщо у ній розіб'ється ніжне скло чи розплавиться пластик.



Не весь посуд можна ставити у посудомийну машину / Фото Pexels

Неправильно ставите пластик

Пластик мити у посудомийці можна і навіть потрібно, але для цього його потрібно поставити туди правильно. Якщо ви покладете ці предмети на нижню полицю, вони будуть піддаватися прямому впливу від нагрівального елемента приладу.

Для того, щоб захистити і пластик, і машинку, потрібно ставити пластик на верхню полицю посудомийки.

Ви обираєте неправильний цикл

Як і будь-яка пральна машина, посудомийка також має різноманітні цикли для різних типів посуду. І може здатися дуже зручним використовувати однаковий цикл для усього за замовчуванням, але насправді це може призвести до додаткових витрат води, електроенергії та пошкодження речей.

Виділіть хвилинку на те, щоб почитати посібник та перевірити етикетки на дверцятах посудомийки. Так ви побачите, які цикли будуть підходити для вас найкраще.