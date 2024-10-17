5 ошибок в загрузке посудомойки, которые портят прибор и вашу посуду

Посудомоечная машина – это замечательный прибор, который может сэкономить вам немало времени и сил. Но если пользоваться им неправильно, впоследствии посуду придется заново перемывать.

Возможно, вы уже замечали, что посудомоечная машина может начать работать хуже, и посуда уже не кажется такой чистой после запущенного цикла. Дело может быть в том, что вы неправильно загружаете машинку или ухаживаете за ней, пишет The Spruce.

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Вы перегружаете машину

Вероятно, это наиболее распространенная ошибка. Если у вас очень много грязной посуды, загрузить всю ее в машину, даже когда не остается свободных мест – это худшая идея. Так вы на выходе получите только целую посудомойку с плохо помытой посудой.

Поэтому лучше всего будет разделить посуду на две разные загрузки, и так вы не слишком обремените свою технику.

Не соскребаете еду с посуды

Вам может показаться, что после обеда или ужина достаточно просто поставить тарелку с остатками пюре или салата в посудомойку, а дальше она очистится сама. На самом деле таким образом вы просто забьете отверстия для слива воды и повредите распылители и фильтры.

Вода не сможет достичь всех грязных мест на посуде и вы, опять же, окажетесь на выходе с кучей грязных тарелок, которые придется мыть снова.

Вы ставите в машину вещи, которые нельзя там мыть

Конечно же, ошибки случаются со всеми – и после долгого рабочего дня можно случайно поставить в посудомойку деревянную посуду или дорогие бокалы для вина. Впрочем, к сожалению, быстрое решение проблемы грязной посуды может обернуться долгосрочными последствиями.

Так вы рискуете повредить эти предметы, и заменить их придется гораздо быстрее, чем вам хотелось бы. И это еще не говоря о потенциальном вреде для вашей посудомоечной машины, если в ней разобьется нежное стекло или расплавится пластик.



Не всю посуду можно ставить в посудомоечную машину / Фото Pexels

Неправильно ставите пластик

Пластик мыть в посудомойке можно и даже нужно, но для этого его нужно поставить туда правильно. Если вы положите эти предметы на нижнюю полку, они будут подвергаться прямому воздействию от нагревательного элемента прибора.

Для того, чтобы защитить и пластик, и машинку, нужно ставить пластик на верхнюю полку посудомойки.

Вы выбираете неправильный цикл

Как и любая стиральная машина, посудомойка также имеет разнообразные циклы для разных типов посуды. И может показаться очень удобным использовать одинаковый цикл для всего по умолчанию, но на самом деле это может привести к дополнительному расходу воды, электроэнергии и повреждению вещей.

Выделите минутку на то, чтобы почитать руководство и проверить этикетки на дверце посудомойки. Так вы увидите, какие циклы будут подходить для вас лучше всего.