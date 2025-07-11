Що робити, якщо пральна машина "стрибає": зверніть увагу на проблеми

Нерідко під час роботи пральної машинки, вона починає зміщуватися й наче "стрибати". Таке стається не просто так, тому треба звернути увагу на те, чи правильно вона встановлена. В іншому випадку можуть бути пошкоджені деталі приладу.

Правильна машина може зміщуватися через нерівну підлогу, незбалансовано складений одяг у барабані, зламані підшипники тощо, пише 24 Канал. У матеріалі розповімо, чому саме "пританцьовує" під час роботи пральна машинка.

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Нестійка поверхня

Машинка може почати стрибати та відбувати під час роботи, якщо вона розташована на кривій чи слизькій поверхні. Через це може порушитися баланс у механізмі техніки. Окрім того, вона може зламатися та пошкодити поверхню.

Фахівці рекомендують підставити під пральну машину гумовий противібраційний килимок. Також потрібно відрегулювати ніжки техніки. Їх треба викрутити й вкрутити так, щоб пристрій почав стояти рівно.

Неправильний розподіл речей в барабані

До сильної вібрації може призвести порушення балансу в барабані. Також причиною може бути перезавантаження, яке здатне навіть призвести до поломки деталей. Щоб уникнути проблеми, перед пранням складіть кожну річ у гармошку, а під час прання вона розправиться.



Причини "стрибання" пральної машини / Фото Pexels

Ослаблення кріплення

Пральна машинка може починати підстрибувати й трястися на етапі, коли віджимає речі. У такому випадку проблема полягає в пошкодженій противазі та ослаблених гвинтах. Для усунення проблеми треба розібрати корпус та підтягнути кріпильні гвинти. Якщо є потріскана противага, то в такому випадку краще звернутися до спеціалістів, щоб вони замінили блок.

До слова, раніше ми розповідали, як можна легко чистити туалет.

Підшипники барабана зношені

Зношені підшипники спочатку призводять до гудіння пральної машинки під час роботи. Їх треба вчасно замінити, бо якщо запустити процес, то вони зруйнуються, а це може призвести до підвищеної тряски приладу. Не допустіть до цього, бо інакше машину доведеться розібрати й замінити підшипники.