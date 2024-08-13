Чому пральна машина смикається і стрибає під час роботи: виправити це просто

Іноді доводиться зіштовхуватися з такою неприємною проблемою: під час роботи пральна машина починає надто сильно "пританцьовувати". Відбувається це через те, що її неправильно встановили, або ж деякі деталі приладу пошкоджені.

Причин, через які пральна машина не хоче стояти на одному місці, може бути безліч: нерівна підлога, незбалансовано складена білизна у барабані машини, зламані підшипники тощо. І є 4 основні причини цього явища, які ви можете досить швидко виправити.

Цікаво Як покращити ґрунт перед новою посадкою: все дуже просто

Нестійкість пральної машини

Якщо ваша пральна машина розташована на кривій чи слизькій поверхні, яка не відрегульована, вона з часом почне "стрибати" та сильно вібрувати під час роботи. Окрім того, порушується баланс у механізмі техніки, і, як мінімум, машинка впаде та затопить підлогу. А як максимум – зламається та пошкодить поверхню.

Вам потрібно підставити під пральну машину жорсткий подіум, який покритий гумовим противібраційним килимком. Також відрегулюйте ніжки техніки – вкручуйте чи викручуйте їх до того часу, поки пристрій не почне стояти рівно.

Неправильний розподіли білизни в барабані

Порушення балансу білизни призводить до сильної вібрації. І якщо речі лежать комом, тоді це також може призвести до перевантаження пральної машини, а це вже може спричинити поломку деталей.

Для того, щоб виправити проблему, перервіть віджим, викладіть білизну та розкладіть кожен предмет акуратно. А перед пранням ви можете складати кожну річ у гармошку: під час прання вона розправиться.



Пральна машина іноді трясеться / Фото Pexels

Ослаблення кріплення та руйнування противаги

Якщо під час прання ваша машинка починає підстрибувати та трясеться, коли віджимає речі, скоріш за все, у ній пошкоджена противага, а гвинти ослабли. Щоб впоратися із проблемою, вам потрібно розібрати корпус та підтягнути кріпильні гвинти, або ж замінити їх. Та потріскану противагу полагодити не вийде: краще звернутися до спеціаліста, аби замінити блок.

Підшипники барабана зношені

Зношені підшипники спершу призведуть до того, що пральна машина буде гудіти під час роботи. А якщо їх вчасно не замінити, тоді підшипники зруйнуються. А це вже призведе до підвищеної тряски приладу. У такому випадку машинку потрібно розібрати та замінити підшипники.