Почему стиральная машина дергается и прыгает во время работы: исправить это просто

Иногда приходится сталкиваться с такой неприятной проблемой: во время работы стиральная машина начинает слишком сильно "пританцовывать". Происходит это из-за того, что ее неправильно установили, или же некоторые детали прибора повреждены.

Причин, по которым стиральная машина не хочет стоять на одном месте, может быть множество: неровный пол, несбалансированно сложенное белье в барабане машины, сломанные подшипники и тому подобное. И есть 4 основные причины этого явления, которые вы можете достаточно быстро исправить.

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Неустойчивость стиральной машины

Если ваша стиральная машина расположена на кривой или скользкой поверхности, которая не отрегулирована, она со временем начнет "прыгать" и сильно вибрировать во время работы. Кроме того, нарушается баланс в механизме техники, и, как минимум, машинка упадет и затопит пол. А как максимум – сломается и повредит поверхность.

Вам нужно подставить под стиральную машину жесткий подиум, который покрыт резиновым противовибрационным ковриком. Также отрегулируйте ножки техники – вкручивайте или выкручивайте их до тех пор, пока устройство не начнет стоять ровно.

Неправильное распределение белья в барабане

Нарушение баланса белья приводит к сильной вибрации. И если вещи лежат комом, тогда это также может привести к перегрузке стиральной машины, а это уже может повлечь поломку деталей.

Для того, чтобы исправить проблему, прервите отжим, выложите белье и разложите каждый предмет аккуратно. А перед стиркой вы можете складывать каждую вещь в гармошку: во время стирки она расправится.



Стиральная машина иногда трясется / Фото Pexels

Ослабление крепления и разрушение противовеса

Если во время стирки ваша машинка начинает подпрыгивать и трясется, когда отжимает вещи, скорее всего, в ней поврежден противовес, а винты ослабли. Чтобы справиться с проблемой, вам нужно разобрать корпус и подтянуть крепежные винты, или заменить их. Но потрескавшийся противовес починить не получится: лучше обратиться к специалисту, чтобы заменить блок.

Подшипники барабана изношены

Изношенные подшипники сначала приведут к тому, что стиральная машина будет гудеть во время работы. А если их вовремя не заменить, тогда подшипники разрушатся. А это уже приведет к повышенной тряске прибора. В таком случае машинку нужно разобрать и заменить подшипники.