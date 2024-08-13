Перед посадкой новых растений почву надо освежить, чтобы повысить ее плодородие.

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Как улучшить старую почву

Чтобы обогатить почву органическими веществами – добавляйте в нее овощные и кухонные отходы. Также можете насыпать сверху подстриженную траву. Все это будет способствовать повышению плодородия и улучшению структуры.

Нанесите на грядки слой грунта для горшков. Он поможет создать оптимальные условия для корней новых растений. Этот дополнительный слой сохранит стабильность структуры почвы и улучшит условия для роста растений.

Почва станет наполнена питательными веществами, а это автоматически будет способствовать здоровому росту растений в вегетационный период.



Старую почву надо обязательно обновлять / Фото Pexels

Хорошее влияние на почву имеет органический компост. Он обеспечивает ее питательными веществами, улучшает структуру и способствует развитию полезных микроорганизмов.

Полезной добавкой является азомит. Его используют для компоста, сельскохозяйственных культур и почвы. Благодаря ему увеличится урожайность плодов, потому что азомит содержит богатый состав минералов и микроэлементов. Используя его, вы сможете улучшить состояние почвы и обеспечить растениям все необходимые элементы для успешного роста.

А вот мульча помогает сохранить влагу, контролирует рост сорняков и обогащает почву во время разложения. В конце надо увлажнить ее и добавить воды.

Все эти процессы не только восстановят плодородие почвы, но и подготовят его для нового сезона, обеспечивая растениям качественную среду для роста.