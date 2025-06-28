Чому пральна машина стрибає: виправити проблему можна за хвилину
- Пральна машина може стрибати через нерівну або слизьку поверхню, неправильне регулювання ніжок або незняті транспортні гвинти.
- Для усунення проблеми потрібно встановити машину на рівну поверхню, відрегулювати ніжки та зняти транспортні гвинти.
- Неправильний розподіл білизни в барабані може викликати вібрації, тому слідкуйте за рівномірним завантаженням.
Якщо ви помітили, що пральна машина у ванній почала "пританцьовувати" під час роботи, це може мати кілька причин. І розібратися з ними потрібно якомога швидше, аби врятувати техніку від пошкоджень.
Пральна машина – це необхідна побутова техніка у кожному домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moyo. І тому особливо неприємно, коли вона починає працювати гірше та стрибає і вібрує під час роботи. На щастя, у більшості випадків проблему можна швидко виправити.
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Нестійкість пральної машини
Якщо пральна машина стоїть на кривій чи слизькій поверхні, не відрегульована – вона може стрибати та сильно вібрувати, і зрештою це призводить до порушення балансу у механізмі приладу.
Звичайний жорсткий подіум чи підставка, покриті гумовим противібраційним килимком, можуть допомогти розв'язати проблему. Окрім того, потрібно правильно відрегулювати ніжки техніки – вкручуйте чи викручуйте їх, аж доки техніка не стоятиме добре.
Пральна машина має стояти на рівній поверхні / Фото Pexels
Не зняті гвинти
Гвинти, що фіксують бак, потрібні для захисту резервуарів під час перевезення пральної машини: вони встановлюються на кріплення та не дають йому битися об стінки приладу. Якщо ви забули зняти кріплення після перевезення, тоді у найкращому випадку пральна машинка не запуститься.
У найгіршому – пральна машина буде сильно шуміти та хитатися, коли віджимає, а головні деталі швидко зносяться. Тож гвинти потрібно терміново зняти.
До речі, раніше ми пояснювали, чому під час прання потрібно завжди вивертати шкарпетки – про лайфхак знають не всі.
Неправильний розподіли білизни в барабані
Порушення балансу всередині барабана може призвести до сильної вібрації, а якщо речі лежать "комом" та розподілені нерівномірно, це може призвести до перевантаження пральної машини. Зрештою ламаються важливі деталі, і машинка гірше працює, а одяг погано переться.
Уважно слідкуйте за тим, аби не класти водночас багато важких, великих речей та не заповнювати барабан більше, ніж на ¾.