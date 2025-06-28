Чому пральна машина стрибає: виправити проблему можна за хвилину

Якщо ви помітили, що пральна машина у ванній почала "пританцьовувати" під час роботи, це може мати кілька причин. І розібратися з ними потрібно якомога швидше, аби врятувати техніку від пошкоджень.

Пральна машина – це необхідна побутова техніка у кожному домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moyo. І тому особливо неприємно, коли вона починає працювати гірше та стрибає і вібрує під час роботи. На щастя, у більшості випадків проблему можна швидко виправити.

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Нестійкість пральної машини

Якщо пральна машина стоїть на кривій чи слизькій поверхні, не відрегульована – вона може стрибати та сильно вібрувати, і зрештою це призводить до порушення балансу у механізмі приладу.

Звичайний жорсткий подіум чи підставка, покриті гумовим противібраційним килимком, можуть допомогти розв'язати проблему. Окрім того, потрібно правильно відрегулювати ніжки техніки – вкручуйте чи викручуйте їх, аж доки техніка не стоятиме добре.



Пральна машина має стояти на рівній поверхні / Фото Pexels

Не зняті гвинти

Гвинти, що фіксують бак, потрібні для захисту резервуарів під час перевезення пральної машини: вони встановлюються на кріплення та не дають йому битися об стінки приладу. Якщо ви забули зняти кріплення після перевезення, тоді у найкращому випадку пральна машинка не запуститься.

У найгіршому – пральна машина буде сильно шуміти та хитатися, коли віджимає, а головні деталі швидко зносяться. Тож гвинти потрібно терміново зняти.

До речі, раніше ми пояснювали, чому під час прання потрібно завжди вивертати шкарпетки – про лайфхак знають не всі.

Неправильний розподіли білизни в барабані

Порушення балансу всередині барабана може призвести до сильної вібрації, а якщо речі лежать "комом" та розподілені нерівномірно, це може призвести до перевантаження пральної машини. Зрештою ламаються важливі деталі, і машинка гірше працює, а одяг погано переться.

Уважно слідкуйте за тим, аби не класти водночас багато важких, великих речей та не заповнювати барабан більше, ніж на ¾.