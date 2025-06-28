Почему стиральная машина прыгает: исправить проблему можно за минуту

Если вы заметили, что стиральная машина в ванной начала "пританцовывать" во время работы, это может иметь несколько причин. И разобраться с ними нужно как можно скорее, чтобы спасти технику от повреждений.

Стиральная машина – это необходимая бытовая техника в каждом доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo. И поэтому особенно неприятно, когда она начинает работать хуже и прыгает и вибрирует во время работы. К счастью, в большинстве случаев проблему можно быстро исправить.

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Неустойчивость стиральной машины

Если стиральная машина стоит на кривой или скользкой поверхности, не отрегулирована – она может прыгать и сильно вибрировать, и в конце концов это приводит к нарушению баланса в механизме прибора.

Обычный жесткий подиум или подставка, покрыты резиновым противовибрационным ковриком, могут помочь решить проблему. Кроме того, нужно правильно отрегулировать ножки техники – вкручивайте или выкручивайте их, пока техника не будет стоять хорошо.



Стиральная машина должна стоять на ровной поверхности / Фото Pexels

Не снятые винты не сняты

Винты, фиксирующие бак, нужны для защиты резервуаров при перевозке стиральной машины: они устанавливаются на крепления и не дают ему биться о стенки прибора. Если вы забыли снять крепления после перевозки, тогда в лучшем случае стиральная машинка не запустится.

В худшем – стиральная машина будет сильно шуметь и шататься, когда отжимает, а главные детали быстро износятся. Поэтому винты нужно срочно снять.

Кстати, ранее мы объясняли, почему во время стирки нужно всегда выворачивать носки во время стирки – о лайфхаке знают не все.

Неправильное распределения белья в барабане

Нарушение баланса внутри барабана может привести к сильной вибрации, а если вещи лежат "комом" и распределены неравномерно, это может привести к перегрузке стиральной машины. В конце концов ломаются важные детали, и машинка хуже работает, а одежда плохо стирается.

Внимательно следите за тем, чтобы не класть одновременно много тяжелых, больших вещей и не заполнять барабан больше, чем на ¾.