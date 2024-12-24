Чому на Новий рік заведено ставити ялинку: знають не всі

Новорічна ялинка вже давно стала справжнім символом новорічних свят. І уявити святкову зимову атмосферу без цього дерева вже практично неможливо.

Попри те, що кожного року чимало людей купують ялинки, аби поставити у себе вдома та прикрасити до свята, далеко не усі знають, звідки з'явилася така традиція, повідомляє 24 Канал. А у цього дерева тим часом є своє цікаве значення.

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Що символізує новорічна ялинка?

У багатьох культурах дерево є символом зв'язку між життям, достатком, небом та землею. Наприклад, кельти вважали, що рослини уособлюють перемогу життя над смертю та вічність, а слов'яни використовували хвойні гілки як захист від нечистої сили. Саме ці традиції заклали основу сучасної ялинки як святкового атрибута.

Звідки з'явилася традиція ставити ялинку?

Вперше звичай прикрашати ялинку на Різдво з'явився у середньовічній Лівонії – на території сучасних Латвії та Естонії, а також на території сучасної Німеччини. Християни-протестанти саме тоді почали приносити до своїх домівок хвойні дерева та прикрашати їх.

Втім, саме Німеччина вважається країною, з якої походить різдвяне дерево, і ялинка асоціюється зі святим Боніфатієм. Вперше, за легендою, прикрасив ялинку Мартін Лютер, і зробив він це начебто запаленими свічками.



Ялинку почали ставити у Німеччині / Фото Pexels

У християнстві ялинка символізувала "райське дерево" та вигнання Адама та Єви з раю. А ось на території сучасної України ялинка на Різдво та Новий рік набула популярності аж у другій половині 19 століття.

До речі, в давнину в деяких регіонах Європи існував звичай не тільки прикрашати ялинки до Різдва, але й спалювати їх після свят.

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Для чого ялинку прикрашають?

Звісно ж, і прикраси на ялинку мають своє символічне значення: наприклад, зірка на верхівці є Вифлеємською зіркою, а кульки – плодами райського дерева. Натомість гірлянди начебто позначають святкову єдність.