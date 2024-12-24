Почему на Новый год принято ставить елку: знают не все

Новогодняя елка уже давно стала настоящим символом новогодних праздников. И представить праздничную зимнюю атмосферу без этого дерева уже практически невозможно.

Несмотря на то, что каждый год многие покупают елки, чтобы поставить у себя дома и украсить к празднику, далеко не все знают, откуда появилась такая традиция, сообщает 24 Канал. А у этого дерева тем временем есть свое интересное значение.

Читайте также Почему на Сочельник нужно есть только ложками: неожиданный ответ

Что символизирует новогодняя елка?

Во многих культурах дерево является символом связи между жизнью, достатком, небом и землей. Например, кельты считали, что растения олицетворяют победу жизни над смертью и вечность, а славяне использовали хвойные ветви как защиту от нечистой силы. Именно эти традиции заложили основу современной елки как праздничного атрибута.

Откуда появилась традиция ставить елку?

Впервые обычай украшать елку на Рождество появился в средневековой Ливонии – на территории современных Латвии и Эстонии, а также на территории современной Германии. Христиане-протестанты именно тогда начали приносить в свои дома хвойные деревья и украшать их.

Впрочем, именно Германия считается страной, из которой происходит рождественское дерево, и елка ассоциируется со святым Бонифатием. Впервые, по легенде, украсил елку Мартин Лютер, и сделал он это вроде бы зажженными свечами.



Елку начали ставить в Германии / Фото Pexels

В христианстве елка символизировала "райское дерево" и изгнание Адама и Евы из рая. А вот на территории современной Украины елка на Рождество и Новый год приобрела популярность только во второй половине 19 века.

Кстати, в древности в некоторых регионах Европы существовал обычай не только украшать елки к Рождеству, но и сжигать их после праздников.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Для чего елку украшают?

Конечно же, и украшения на елку имеют свое символическое значение: например, звезда на верхушке является Вифлеемской звездой, а шарики – плодами райского дерева. Зато гирлянды вроде бы обозначают праздничное единство.