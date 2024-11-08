5 причин, чому фарба у вас на стінах лущиться і відпадає: і ось як це виправити

Фарба, що відшаровується від стін, виглядає щонайменше неестетично. Але, окрім того, вона може свідчити і про більшу проблему в домі.

Якщо фарба на ваших стінах відшаровується, це може свідчити про чимало проблем з матеріалом стіни, що лежить за нею, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І розуміння причини проблеми допоможе її виправити.

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Неправильне використання малярської стрічки

Більшість людей вважають, що всі малярні стрічки однакові і прості у використанні, проте це не так. Саме обрання правильної марки, рівня клею та часу видалення може вплинути на фарбування.

Тож вам точно потрібно звертати увагу на рекомендації від виробника щодо того, коли саме час знімати малярську стрічку зі стіни. І важливо обрати правильний рівень адгезії стрічки до поверхні, інакше це може призвести до зовсім небажаного результату.

Волога та вогкість

Більшість пошкоджень фарби на стінах стосуються саме наявності вологи чи води біля фарби, тож вам краще уникати подібного за всяку ціну. Коли волога проникає всередину стіни, адгезія між фарбою та поверхнею стіни може послабитися, і це зрештою призведе до відшарування фарби.

Для того, щоб розібратися із проблемою, ви можете використати осушувач, аби переконатися, що вся стіна знову суха. Завжди використовуйте вологостійкі фарби у місцях, де з вологістю завжди будуть проблеми.



Фарбу не можна наносити на вологі стіни / Фото Pexels

Неправильна підготовка поверхні фарби

Фарба може погано прилипати до нерівних та незаґрунтованих поверхонь, а також до брудних. Якщо на стіні залишилися пил та олія, або ж жир – годі й сподіватися, що фарба триматиметься добре.

Перед накладанням фарби потрібно переконатися, що поверхня суха та абсолютно чиста.

Неякісна чи неправильна фарба для поверхні

Неякісна фарба ніколи не дасть хорошого результату, або ж вам потрібно буде наносити більше шарів для того, аби досягти бажаного ефекту. Але зважайте, що вона має коротший термін служби і точно почне відпадати швидше, ніж ви очікували. Окрім того, зважайте також на те, що різні поверхні потребують різних типів фарби.

Недостатній час висихання

Спостереження за тим, що фарба висохла – це один з важливих кроків фарбування. Перед тим, як наносити новий шар фарби, вам потрібно спершу переконатися, що попередній повністю висохнув. Якщо ви почнете роботу надто рано, це призведе до появи бульбашок та відшарування фарби.