Більшість сучасних хімічних розчинів для чищення призначені для догляду за конкретними поверхнями, повідомляє 24 Канал. І щоб не пошкодити дорогу техніку, потрібно знати, чим її безпечно чистити.

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Чим можна протирати екран телевізора

Для того, щоб якісно та безпечно почистити екран телевізора чи комп'ютера, найкраще використовувати спеціальні ганчірки та засоби, які можна придбати там же, де ви купували й техніку. Ось кілька найбільш ефективних засобів:

Спеціальна волога серветка. Вони просочуються складом для того, щоб ідеально почистити поверхню, і в них відсутні абразивні речовини, які можуть пошкодити ніжну поверхню екрана. Окрім пилу, серветки можуть зняти також і статичні заряди, через які і накопичується пил.

Вони просочуються складом для того, щоб ідеально почистити поверхню, і в них відсутні абразивні речовини, які можуть пошкодити ніжну поверхню екрана. Окрім пилу, серветки можуть зняти також і статичні заряди, через які і накопичується пил. Комплекти з сухих та вологих серветок. Для більшості приладів це вважається оптимальним варіантом для двоетапного очищення.

Для більшості приладів це вважається оптимальним варіантом для двоетапного очищення. М'які серветки з мікрофібри. Так ви можете прибрати і бруд, і пил, і навіть жирні плями без використання "хімії".

Так ви можете прибрати і бруд, і пил, і навіть жирні плями без використання "хімії". Спеціальні гелі та аерозолі. У них склад спеціально розробляється так, аби не пошкодити поверхню екрана та ефективно прибрати усі сліди, зокрема і від пальців.

З домашніх засобів, які є під рукою, можна використати поліроль для скла та дистильовану воду. З тканин потрібно обирати таку, яка не місить багато ворсу, адже він може залишати за собою розводи. Найкраще підходить мікрофібра чи бавовна.



Екран потрібно протирати обережно / Фото Pexels

Чим не можна протирати екрани

Звісно, існують також і заборони. Якщо обирати неправильні матеріали для прибирання, можна випадково пошкодити екран, тому краще уникнути таких помилок.

Ось кілька засобів, які використовувати не можна ніколи: