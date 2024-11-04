З одного боку новосілля – це велика радість, але також вони приносять чимало клопоту, повідомляє 24 Канал. Також є багато турбот і завдань, які можуть або принести успіх, або ж приректи на невдачі у новому домі.

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Старий віник

Вважається, що в нове житло потрібно забрати домовика зі старого дому. І для цього потрібно замести у старій хаті та обов'язково забрати віник із собою. Окрім того, у нову квартиру варто урочисто впустити кота перед собою. Якщо кота немає, можна впустити і собаку – вона теж виступає як охоронець оселі.

Генеральне прибирання

Відразу ж після переїзду дуже важливо відразу ж зробити генеральне прибирання, адже це головна прикмета щасливого життя та достатку на новому місці. Окрім того, коли ви в'їжджаєте у нову оселю, краще робити це вранці, і через поріг перед собою потрібно кинути кілька монеток для того, щоб завжди в домі був достаток, а бідність оминула дім.

Ідеальним днем для переїзду вважається субота.



Генеральне прибирання дуже важливе / Фото Pexels

Не повертайтеся у стару квартиру

Коли ви переїжджаєте, дуже небажано забувати старі речі у попередній оселі. А якщо вже й забули щось не дуже цінне, краще не повертатися, адже це погана прикмета. Перед тим, як виходити із дому, потрібно обійти усі кімнати та переконатися, що ви нічого не забути.

Приготуйте пиріг у старому житлі

Пиріг може бути і солодким, і солоним. Якщо життя у старому домі було неприємним, потрібно приготувати солоний пиріг, а якщо хорошим – тоді солодки. Після випікання потрібно сісти з родиною і з'їсти по шматочку для того, аби забути проблеми та згадати приємні моменти. Залишки пирога ніколи не можна везти у новий дім.