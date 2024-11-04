С одной стороны новоселье – это большая радость, но также они приносят немало хлопот, сообщает 24 Канал. Также есть много забот и задач, которые могут или принести успех, или обречь на неудачи в новом доме.

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Старый веник

Считается, что в новое жилье нужно забрать домового из старого дома. И для этого нужно замести в старом доме и обязательно забрать веник с собой. Кроме того, в новую квартиру стоит торжественно впустить кота перед собой. Если кота нет, можно впустить и собаку – она тоже выступает как охранник дома.

Генеральная уборка

Сразу же после переезда очень важно сразу же сделать генеральную уборку, ведь это главная примета счастливой жизни и достатка на новом месте. Кроме того, когда вы въезжаете в новый дом, лучше делать это утром, и через порог перед собой нужно бросить несколько монеток для того, чтобы всегда в доме был достаток, а бедность обошла дом.

Идеальным днем для переезда считается суббота.



Генеральная уборка очень важна / Фото Pexels

Не возвращайтесь в старую квартиру

Когда вы переезжаете, очень нежелательно забывать старые вещи в предыдущем доме. А если уж и забыли что-то не очень ценное, лучше не возвращаться, ведь это плохая примета. Перед тем, как выходить из дома, нужно обойти все комнаты и убедиться, что вы ничего не забыли.

Приготовьте пирог в старом жилье

Пирог может быть и сладким, и соленым. Если жизнь в старом доме была неприятной, нужно приготовить соленый пирог, а если хорошим – тогда сладкий. После выпекания нужно сесть с семьей и съесть по кусочку для того, чтобы забыть проблемы и вспомнить приятные моменты. Остатки пирога никогда нельзя везти в новый дом.