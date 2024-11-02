Некоторые продукты могут испортить технику, а некоторые – навредить здоровью, поскольку испортят продукты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eating Well.

Читайте также Как разморозить мясо за 10 минут: невероятный лайфхак

Сырые яйца

Нельзя класть сырые яйца в микроволновку. Яйцо со скорлупой может взорваться и испачкать всю технику и даже повредить прибор в некоторых случаях. Яйца можно разогревать только без скорлупы.

Грудное молоко

Микроволновая печь не распределяет тепло равномерно, поэтому молоко может быть теплым и очень горячим в определенных местах. Лучше всего греть молоко в горячей воде из-под крана 1 – 2 минуты.

Перец чили

Этот перец имеет в своем составе взрывоопасный элемент – капсаицин. Если его положить под прямые электромагнитные лучи, он начнет дымиться и может даже загореться, а дым и огонь от перца могут обжечь кожу.



Перец чили нельзя греть в микроволновке / Фото Pexels

Вода

Многие из нас прибегают к нагреву воды в микроволновке, впрочем говорят, больше всего ожогов возникало именно после нагрева воды в приборе. Электромагнитные волны сильно нагревают воду, что может привести к кипению или даже взрыву сосуда.

Соусы

Различные соусы приводят к "пищевому" взрыву продукта, который запятнает весь девайс. Лучше разогревать соусы на плите, перемешивая.

Морковь

Сырые неочищенные овощи являются потенциально опасными для микроволновой печи. Если морковь будет плохо очищена, то грязь из почвы приведет к искре в приборе.