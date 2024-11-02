Деякі продукти можуть зіпсувати техніку, а деякі – нашкодити здоров’ю, оскільки зіпсують продукти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eating Well.

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Сирі яйця

Не можна класти сирі яйця у мікрохвильовку. Яйце зі шкаралупою може вибухнути й забруднити всю техніку й навіть пошкодити прилад в деяких випадках. Яйця можна розігрівати лише без шкаралупи.

Грудне молоко

Мікрохвильова піч не розподіляє тепло рівномірно, тож молоко може бути теплим та дуже гарячим в певних місцях. Найкраще гріти молоко в гарячій воді з-під крана 1 – 2 хвилини.

Перець чилі

Цей перець має у своєму складі вибухонебезпечний елемент – капсаїцин. Якщо його покласти під прямі електромагнітні промені, він почне диміти й може навіть загорітися, а дим та вогонь від перцю можуть обпекти шкіру.



Перець чилі не можна гріти в мікрохвильовці / Фото Pexels

Вода

Багато з нас вдаються до нагрівання води у мікрохвильовці, втім кажуть, найбільше опіків виникало саме після нагрівання води в приладі. Електромагнітні хвилі сильно нагрівають воду, що може призвести до кипіння чи навіть вибуху посудини.

Соуси

Різноманітні соуси призводять до "харчового" вибуху продукту, який заплямує увесь девайс. Краще розігрівати соуси на плиті, перемішуючи.

Морква

Сирі неочищені овочі є потенційно небезпечними для мікрохвильової печі. Якщо морква буде погано очищена, то бруд з ґрунту призведе до іскри в приладі.