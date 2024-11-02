Розморозити м’ясо можна навіть за 10 хвилин, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм блогерки Софії Сізової.

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Як швидко розморозити м’ясо

У тарілку треба налити теплу воду та додати сіль. На 1,5 літра води потрібно додати 1 столову ложку солі. Воду треба брати саме теплу – не окріп. Після цього м’ясо треба поставити всередину на 10, максимум 15 хвилин. За цей час воно встигне розморозитися, тож його можна нарізати та готувати з нього будь-які страви.

Блогерка показала, як розморозити м'ясо: дивіться відео

Є ще багато інших способів розморожування м’яса. Вони безпечні, але не швидкі, оскільки потребують певного очікування.

У холодильнику

Не варто розморожувати м’ясо при кімнатній температурі, оскільки зовнішня поверхня нагрівається швидше, ніж внутрішня, спричиняючи ріст бактерій. Тому найкраще розморожувати м’ясо у холодильнику.

Розморожений продукт може стояти в холодильнику до 5 днів перед приготуванням. Однак варто поставити м’ясо на розморожування за день до приготування.

У мікрохвильовці

Це один з безпечних та швидких способів розморожування м’яса, однак у мікрохвильовці воно може розігріватися нерівномірно, тому треба його час від часу перевертати чи розрізати на шматки.

У воді з оцтом

М’ясо потрібно змастити оцтом й залишити на 15 хвилин. Після цього ретельно кілька разів промийте у воді. Таке м’ясо підійде для тих страв, де основний компонент потрібно маринувати, оскільки матиме легку кислинку.