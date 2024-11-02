Разморозить мясо можно даже за 10 минут, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм блогера Софии Сизовой.

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Как быстро разморозить мясо

В тарелку надо налить теплую воду и добавить соль. На 1,5 литра воды нужно добавить 1 столовую ложку соли. Воду надо брать именно теплую – не кипяток. После этого мясо надо поставить внутрь на 10, максимум 15 минут. За это время оно успеет разморозиться, поэтому его можно нарезать и готовить из него любые блюда.

Блогер показала, как разморозить мясо: смотрите видео

Есть еще много других способов размораживания мяса. Они безопасны, но не быстрые, поскольку требуют определенного ожидания.

В холодильнике

Не стоит размораживать мясо при комнатной температуре, поскольку внешняя поверхность нагревается быстрее, чем внутренняя, вызывая рост бактерий. Поэтому лучше всего размораживать мясо в холодильнике.

Размороженный продукт может стоять в холодильнике до 5 дней перед приготовлением. Однако стоит поставить мясо на размораживание за день до приготовления.

В микроволновке

Это один из безопасных и быстрых способов размораживания мяса, однако в микроволновке оно может разогреваться неравномерно, поэтому надо его время от времени переворачивать или разрезать на куски.

В воде с уксусом

Мясо нужно смазать уксусом и оставить на 15 минут. После этого тщательно несколько раз промойте в воде. Такое мясо подойдет для тех блюд, где основной компонент нужно мариновать, поскольку будет иметь легкую кислинку.