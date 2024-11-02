Скорее всего, у вас дома найдется лимон, чтобы добавить его в чай или использовать лимонный сок для заправки в салат, сообщает 24 Канал со ссылкой Martha Stewart. Впрочем, он может оказаться не менее полезным для уборки после приготовления этой пищи.

Интересно Как отмыть из духовки самый старый жир: блогерша назвала лайфхак, который будут все повторять

Натуральный ароматизатор для дома

Если у вас дома порой появляются нежелательные запахи, лимон поможет с этим разобраться. Для этого вам нужно взять кастрюлю с водой и проварить в ней 5 – 10 ломтиков лимона, а также горсть гвоздики. Эту смесь можно добавить в пульверизатор для того, чтобы сделать воздух чрезвычайно свежим.

Отбелить вещи

Если вы хотите вернуть своему белью идеальный яркий цвет, тогда можно приготовить натуральный раствор для чистки на основе лимона. Для этого нужно взять большую кастрюлю с водой и добавить туда несколько ломтиков лимона. После этого доведите до кипения и выключите огонь.

Добавьте внутрь постельное белье и оставьте на несколько часов или даже на ночь.

Удалите стойкие пятна

Если у вас есть пятно, которое просто никак не исчезает, не стоит с ним просто мириться. Вместо этого возьмите лимон и выжмите немного сока, а после этого нанесите его на загрязненные участки в лимонном соке примерно на час.

Если часть пятна осталась, вы можете также использовать пасту из соды и воды и нанести на загрязнение.



Пятна поможет убрать лимон / Фото Pexels

Уберегите фрукты от окисления

Иногда нарезанные фрукты, такие как яблоки и авокадо, начинают очень быстро окисляться и темнеть. Впрочем, этот процесс можно приостановить. Для этого также понадобится лимон – просто вылейте немного его сока на фрукты. Впрочем, учитывайте также то, что лимонный сок может немного изменить вкус пищи.

Очистите разделочную доску

После нарезания чеснока и лука на доске могут остаться не только пятна, но и характерные запахи. Для того, чтобы убрать их, нужно взять разрезанный лимон, и тогда потереть им поверхность и дать доске постоять так 20 минут. После этого промойте ее водой.