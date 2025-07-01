Швы между плиткой требуют регулярного ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante Plusmag. На них скапливается грязь, а в худшем случае плесень. Чтобы избавиться от проблемы, советуем воспользоваться одним из нескольких народных способов.

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Зубная паста

Наше ежедневное средство для чистки зубов способно отбелить швы между плиткой. Нужно на старую зубную щетку выжать небольшое количество пасты, а потом легкими движениями очистить швы.

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Перекись водорода

Если в ванной на швах сильное загрязнение, тогда с ним прекрасно справится перекись водорода. Для раствора понадобится 250 миллиграммов горячей воды и 2 столовые ложки перекиси. Протирать швы стоит мягкой губкой, смоченной в растворе, а после мытья все промойте чистой водой.



Перекись водорода отчищает швы плитки / Фото Pexels

Лимон

Обычный лимон способен отчистить грязь между плиткой. Нужно разрезать фрукт пополам и погрузить в соль. Этим кусочком нужно отчищать швы, а потом оставить на час, чтобы кислота подействовала и смыть все чистой водой.

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Уксус

Для раствора налейте стакан уксуса в емкость с добавлением столовой ложки жидкости для мытья посуды. Все перемешайте и старой зубной щеткой протрите все швы между плиткой.

Каждый из этих средств помогает вывести загрязнения, поэтому швы снова станут чистыми и белоснежными.