Шви між плиткою потребують регулярного догляду, пише 24 Канал з посиланням на Sante Plusmag. На них накопичується бруд, а в гіршому випадку цвіль. Щоб позбутися проблеми, радимо скористатися одним з кількох народних способів.

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Зубна паста

Наш щоденний засіб для чистки зубів здатен відбілити шви між плиткою. Потрібно на стару зубну щітку вичавити невелику кількість пасти, а тоді легкими рухами очистити шви.

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Перекис водню

Якщо у ванній на швах сильне забруднення, тоді з ним чудово впорається перекис водню. Для розчину знадобиться 250 міліграмів гарячої води та 2 столові ложки перекису. Протирати шви варто м’якою губкою, змоченою в розчині, а після миття все промийте чистою водою.



Перекис водню відчищує шви плитки / Фото Pexels

Лимон

Звичайний лимон здатен відчистити бруд між плиткою. Потрібно розрізати фрукт навпіл та занурити в сіль. Цим шматочком потрібно відчищувати шви, а тоді залишити на годину, щоб кислота подіяла й змити все чистою водою.

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Оцет

Для розчину налийте склянку оцту в ємність з додаванням столової ложки рідини для миття посуду. Все перемішайте та старою зубною щіткою протріть всі шви між плиткою.

Кожен з цих засобів допомагає вивести забруднення, тож шви знову стануть чистими та білосніжними.