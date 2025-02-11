Навіщо в театрі носили маски: відповідь знають одиниці

Давньогрецькі актори під час вистав практично завжди використовували маски. Про це знають, певно, майже всі, але ось навіщо це робилося, здогадуються одиниці.

Маски у театрі Давньої Греції відігравали надзвичайно важливу роль: вони не тільки дозволяли одному акторові грати одразу кілька ролей, але й були потрібні для того, аби виражати потрібні емоції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Greek Reporter.

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Навіщо у театрах раніше носили маски?

Давньогрецькі трагедії та комедії – це не лише розвага, але й надзвичайно важливий елемент культури того часу. Але театр – це перш за все естетичне видовище, і коли ви замислюєтеся про нього, першими на думку спадають маски. Та навіщо акторам потрібно було закривати обличчя?

Попри те, що це може здатися зараз дивним, використання масок допомагало акторам передати свої емоції та вираз лиця далі в авдиторію. Окрім того, так один актор міг грати відразу кілька ролей – і чоловічих, і жіночих. А це було особливо важливо, враховуючи те, що в Стародавній Греції у театрі всі ролі виконували винятково чоловіки.



Маска дозволяла грати різні ролі в театрі / Фото Pexels

Використання масок дозволяло акторам якомога краще втілити богів та міфологічних істот, що часто зустрічалися в давньогрецьких історіях. І цей зв'язок з перевтіленням тісно пов'язаний з Діонісом – богом вина. Греки бачили зв'язок між тим, як маска може повністю змінити актора і впливом вина на дії та судження людини.

І Діоніс, звісно ж, відіграв надзвичайно важливу роль у розвитку театру Стародавньої Греції, адже був тісно пов'язаний із веселощами та ритуальним божевіллям. Навіть термін "вакханалія" походить від його латинського імені "Вакх".

Саме під час фестивалів на честь Діоніса в Афінах збиралися натовпи з усієї Греції – саме для того, аби подивитися вистави. І театр так став невіддільною частиною міста та навіть отримував підтримку не тільки від відомих меценатів, але й від держави.

Маски раніше виготовляли переважно з фарбованого льону, тож оригінали до наших часів, на жаль, не збереглися.