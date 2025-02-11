Зачем в театре носили маски: ответ знают единицы

Древнегреческие актеры во время спектаклей практически всегда использовали маски. Об этом знают, наверное, почти все, но вот зачем это делалось, догадываются единицы.

Маски в театре Древней Греции играли чрезвычайно важную роль: они не только позволяли одному актеру играть сразу несколько ролей, но и были нужны для того, чтобы выражать нужные эмоции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Greek Reporter.

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Зачем в театрах раньше носили маски?

Древнегреческие трагедии и комедии – это не только развлечение, но и чрезвычайно важный элемент культуры того времени. Но театр – это прежде всего эстетическое зрелище, и когда вы задумываетесь о нем, первыми на ум приходят маски. Но зачем актерам нужно было закрывать лица?

Несмотря на то, что это может показаться сейчас странным, использование масок помогало актерам передать свои эмоции и выражение лица дальше в аудиторию. Кроме того, так один актер мог играть сразу несколько ролей – и мужских, и женских. А это было особенно важно, учитывая то, что в Древней Греции в театре все роли выполняли исключительно мужчины.



Маска позволяла играть разные роли в театре / Фото Pexels

Использование масок позволяло актерам как можно лучше воплотить богов и мифологических существ, что часто встречались в древнегреческих историях. И эта связь с перевоплощением тесно связана с Дионисом – богом вина. Греки видели связь между тем, как маска может полностью изменить актера и влиянием вина на действия и суждения человека.

И Дионис, конечно же, сыграл чрезвычайно важную роль в развитии театра Древней Греции, ведь был тесно связан с весельем и ритуальным безумием. Даже термин "вакханалия" происходит от его латинского имени "Вакх".

Именно во время фестивалей в честь Диониса в Афинах собирались толпы со всей Греции – именно для того, чтобы посмотреть спектакли. И театр так стал неотъемлемой частью города и даже получал поддержку не только от известных меценатов, но и от государства.

Маски раньше изготавливали преимущественно из крашеного льна, поэтому оригиналы до наших времен, к сожалению, не сохранились.