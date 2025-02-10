Издавна примета о запрете рубки ореха предупреждает об опасности, пишет 24 Канал. Однако перед тем, как узнать, почему нельзя рубить орех, приведем несколько фактов, почему его не стоит сажать возле дома.

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Почему нельзя сажать орех возле дома

Грецкий орех вырастает очень большим с мощной корневой системой. Именно поэтому саженец надо отказаться сажать возле дома. Опытные садоводы не советуют сажать орех ближе, чем за 8 метров от любого здания.

Высадка ореха не только повредит дому, но и самому дереву, поскольку корням не будет хватать места для развития. Кроме того, может возникнуть угроза для фундамента. Также важно понимать, что соседство с орехом сможет пережить не каждое растение.



Орех нельзя рубить, если он растет возле дома / Фото Pexels

Почему нельзя рубить орех

Оказывается, грецкий орех имеет очень сильную энергетику и может влиять на нашу жизнь. По приметам, срубленный возле дома орех может вызвать беду. Наши предки верили, что оно заберет благосостояние, лишит радости и не даст построить счастливую семейную жизнь.

Стоит и знать то, что листья ореха выделяют фитонциды, которые в малых дозах не вредны для человека. А вот длительное нахождение под деревом приводит к головной боли и нарушений в здоровье. Нельзя под орехом проводить много времени или спать под ним.