Не всі знають цей секрет, але деякі люди ставлять в гаманець лавровий листок, щоб залучити в життя успіх та фінансове благополуччя, пише 24 Канал. Ще наші предки вірили в те, що саме лавровий листок здатен примножити доходи.

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Чому треба ставити в гаманець лавровий листок

Вважається, що лавровий листок є оберегом. Якщо знати йому правильне застосування, то можна значно покращити свій фінансовий стан. Віддавна лавровий листок вважався талісманом успіху та щастя, а якщо його ще й носити постійно в гаманці, то вже незабаром можете очікувати на фінансовий потік.

Щоб гроші справді залучалися у ваше життя потрібно поставити в гаманець красивий та великий цілий листок, без будь-яких пошкоджень. Засушений листок є досить ламким, тож якщо він пошкодиться, замініть його на новий. Важливий момент: у гаманці повинно бути 3 лаврових листочки. Їх потрібно тримати так, щоб ніхто не побачив. Можете навіть акуратно загорнути листочки в серветку.



Лаврові листки повинні бути красивими й акуратними / Фото Pexels

Для того, щоб грошовий потік увійшов у дію, варто обирати гаманець в чорному чи коричневому кольорі. Правильний колір гаманця здатен швидше залучити фінансовий потік.

Езотерики кажуть, що потрібно чітко уявляти, завдяки чому у вашому житті з’являються гроші, в який період та в якій сумі. Програмування власних думок також має значний ефект на привертання коштів у житті.

Пам’ятайте про те, що для того, аби грошей було втричі більше, у гаманці не повинно бути нічого, крім купюр та лаврових листків. Усі старі чеки та недіючі кредитні картки викиньте.

Якщо ж лаврове листя в гаманці пошкодиться, то його треба спалити, щоб наповнити життя позитивною енергетикою й після цього замінити на нові.