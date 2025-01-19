Чому унітази завжди роблять білими: одиниці знають відповідь

Унітаз білого кольору – це практично класика у будь-якому санвузлі. Звісно, можна знайти й більш креативні дизайни, але зазвичай колір обирають саме такий. Але чому, знають не всі.

Звісно, не всі унітази насправді білі – можна зустріти й колір авокадо, лосося, чорний чи навіть золотий – але стандарт все ж існує, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Science. Втім, чому ж класично унітази виготовляють саме у білому кольорі?

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Чому унітази роблять білими?

Пояснень у інтернеті можна знайти безліч, та варт розібратися, які з них мають найбільше сенсу. Перш за все, варто зважити на те, що білий колір обирають через гігієнічність – на ньому усі плями та забруднення найбільш помітні, і цей фактор стає критично важливим для підтримання належної чистоти.



Унітази недарма роблять білими / Фото Pexels

Окрім того, основними матеріалами для виготовлення унітазів є порцеляна чи сантехнічний фарфор, і природний білий колір матеріалу утворюється під час високотемпературної обробки. Зазвичай поверхню також вкривають спеціальною емаллю, яка додає блиску, захищає від вбирання запахів та забезпечує легкість очищення матеріалу.

Окрім того, виготовлення білого унітазу обійдеться дешевше, ніж його кольорових аналогів – це не потребує використання додаткових фарб чи складних виробничих процесів. Окрім того, цей колір також є й найбільш універсальним – білий може гармонічно поєднатися з будь-якими іншими елементами ванної кімнати.

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Вважається також, що білий колір може ідеально підійти для невеликих ванних кімнат – він візуально збільшує простір, додає повітря у приміщення. Білий унітаз також ніколи не вийде з моди – навіть через десятиліття колір залишатиметься класичним, а значить – актуальним.