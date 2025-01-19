Почему унитазы всегда делают белыми: единицы знают ответ

Унитаз белого цвета – это практически классика в любом санузле. Конечно, можно найти и более креативные дизайны, но обычно цвет выбирают именно такой. Но почему, знают не все.

Конечно, не все унитазы на самом деле белые – можно встретить и цвет авокадо, лосося, черный или даже золотой – но стандарт все же существует, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Science. Впрочем, почему же классически унитазы изготавливают именно в белом цвете?

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Почему унитазы делают белыми?

Объяснений в интернете можно найти множество, и стоит разобраться, какие из них имеют больше всего смысла. Прежде всего, стоит учесть то, что белый цвет выбирают из-за гигиеничности – на нем все пятна и загрязнения наиболее заметны, и этот фактор становится критически важным для поддержания надлежащей чистоты.



Унитазы недаром делают белыми / Фото Pexels

Кроме того, основными материалами для изготовления унитазов является фарфор или сантехнический фарфор, и естественный белый цвет материала образуется во время высокотемпературной обработки. Обычно поверхность также покрывают специальной эмалью, которая придает блеск, защищает от впитывания запахов и обеспечивает легкость очистки материала.

Кроме того, изготовление белого унитаза обойдется дешевле, чем его цветных аналогов – это не требует использования дополнительных красок или сложных производственных процессов. Кроме того, этот цвет также является и наиболее универсальным – белый может гармонично сочетаться с любыми другими элементами ванной комнаты.

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Считается также, что белый цвет может идеально подойти для небольших ванных комнат – он визуально увеличивает пространство, добавляет воздуха в помещение. Белый унитаз также никогда не выйдет из моды – даже через десятилетия цвет будет оставаться классическим, а значит – актуальным.