Професійна прибиральниця розповіла про 5 речей, які ніколи не можна тримати у ванній

Якщо ви хочете звести прибирання у ванній до мінімуму та зменшити накопичення пилу, плісняви та грибка, тоді є кілька речей, яких варто уникати.

Професійна прибиральниця поділилася кількома речами, яких вона ніколи не тримала б у своїй ванній – адже вони або негігієнічні, або ж стають справжнім кошмаром для прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sparkle & Shine Cleaning.

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Відкрите зберігання

Відкриті полиці – це справжня проблема, якщо ви хочете, аби ваша ванна кімната виглядала чисто та охайною. На них постійно будуть накопичуватися пил, бруд – а через постійну вологість вони стають навіть більш очевидними та збиваються у купи.

Килимки у ванній

Зазвичай вони дуже швидко стають брудними, і вимагають дуже багато часу на догляд, інакше ж будуть негігієнічними. Якщо ви хочете скоротити час прибирання у ванній, тоді від килимка краще відмовитися.



Килимок у ванній може бути негігієнічним / Фото Pexels

Шестикутна плитка

Не так давно шестикутна плитка стала справжнім трендом у дизайні – проте згодом вона стане тільки головним болем під час прибирання. Адже в ній набагато більше швів, і через це чищення може затягнутися на зайві години. А якщо за такою плиткою не доглядати, дуже швидко вона втратить привабливий вигляд та виглядатиме некрасиво.

До слова, раніше ми вже розповідали, як можна легко почистити шви на плитці від грибка.

Клейкі полиці у душі

Звісно, спершу відсутність необхідності додавати гачки для полиць у душі може здаватися зручною, але коли настане час прибирати клейкі полиці, ви пожалкуєте про своє рішення.

Окрім того, це може бути не найбільш надійним варіантом, якщо ви плануєте складати на них досить важкі речі.

Полиці над туалетом

Особливо невдалим рішенням стануть відкриті дерев'яні полиці – вони надзвичайно швидко покриваються пилом, і він одразу ж впадатиме в очі, варто вам буде зайти в туалет. Набагато краще купити шухляду, що закриватиметься, та зберігати усі необхідні речі у ній.