Повернути плитці та швам між нею первісний вигляд не так вже й складно, якщо знати, за що саме потрібно братися в першу чергу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Clean Clin. Тож гайда розбиратися, як відмити тьмяні, брудні та вкриті плямами шви.

Цікаво 4 найздоровіші способи приготування картоплі: ви й не здогадувалися

Сода

Перший спосіб для чищення швів – це звичайна харчова сода. Насипте соду на шви та почніть терти їх жорсткою щіткою. Після цього залиште на 15 хвилин, а після цього змийте водою. Цей метод може ефективно впоратися із брудом та грибком.

Оцет

Змішайте рівні частини оцту та води у пульверизаторі, а після цього розпиліть розчин на шви та залиште так приблизно на пів години. Після цього потрібно потерти їх щіткою та змити водою. Оцет може впоратися, якщо шви вкрилися мінеральними відкладеннями від води.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перекис водню

Для засобу вам потрібно буде змішати дві ложки перекису, а тоді додати 250 мілілітрів води. Нанесіть розчин на шви щіткою, а після цього змийте водою. Антисептичні властивості перекису допоможуть йому впоратися з брудом та повернути швам білизну.

Лимон

Лимон часто використовують у прибиранні для відбілення, і цей випадок – не виняток. Лимон потрібно розрізати навпіл та натерти ними шви. Через 10 хвилин змийте водою, і тоді ваша ванна буде не тільки чистою, але й матиме приємний запах.



Лимоном можна почистити шви між плиткою / Фото Pexels

Також спеціальні засоби для чищення плитки ви можете придбати у магазинах. Та дивіться уважно, аби обраний засіб підходив не тільки до типу забруднення, але й для матеріалу плитки. Також під час використання хімічних засобів для чищення не можна забувати і про захист: використовуйте спеціальні рукавички для того, щоб уникнути контакту з речовинами.