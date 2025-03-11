5 основних причин, чому у ванній з'являється цвіль: ось як її позбутися назавжди

Якщо є всього одна річ, яку точно ніхто не хоче мати у своїй ванній кімнаті – то це цвіль. Але вологе середовище у ванній дуже легко спричиняє її появу, і боротися з грибком часом буває непросто.

Проблема цвілі у ванній полягає не тільки в тому, що вона псує загальний вигляд кімнати, але й в тому, що вона досить небезпечна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож розбиратися з нею потрібно одразу ж після того, як помітите неприємні зелені чи сірі плями у ванній.

Цікаво Підживіть цим малину в березні: урожай збільшиться вдвічі

Відсутність вентиляції

Певно, це одна з найбільш поширених причин, через яку у ванну кімнату пробирається цвіль. Якщо не використовувати витяжний вентилятор, у повітрі, на стінах та плитці буде залишатися волога, яка зрештою стане ідеальним середовищем для розвитку цвілі.

Якщо вам здається, що ваш вентилятор не повністю справляється зі своєю роботою, намагайтеся залишати двері відчиненими після того, як приймаєте душ, аби вологе повітря вийшло з ванної.

Крани, що течуть

Підтікання води з крана може здаватися маленькою, неважливою проблемою, що зовсім не впливає на цвіль, та це не так. Якщо труби під умивальником чи всередині стін не герметичні, з них вільно витікатиме вода, утворюючи зайву вологу, а ви цього навіть не помітите.



Кран, що протікає, може спричинити появу цвілі / Фото Pexels

До речі, раніше ми розповідали, як почистити наліт з крана, аби він почав відпадати сам.

Недостатня кількість прибирання

Звісно, прибирання ванної – це далеко не улюблене завдання більшості людей. Та якщо її не чистити регулярно, тоді не варто й дивуватися, що у ній з'явилося багато цвілі.

Накопичення органічних речовин у ванній діє як джерело їжі для різних мікробів, дозволяючи їм процвітати після того, як вони з'являються через надмір вологи.

Ось кілька шкідливих звичок, яких точно варто остерігатися:

відсутність миття поверхонь у ванній кімнаті;

ви не перете килимок для ванної, шторку для душу та решту текстилю;

ви використовуєте мило чи інші продукти, що залишають сліди;

ви використовуєте жорсткі хімічні засоби для чищення, що псують поверхні у ванній.

Проблеми з затиркою та плиткою

Неправильно вирівняна плитка чи недостатньо добре використана затирка можуть утворювати щілини, де вода та органіка потраплять у "пастку" і зрештою сприятимуть розвитку цвілі.

Залишаєте речі мокрими

Якщо ви зазвичай залишаєте вологі рушники зім'ятими на підлозі, або ж дозволяєте ванній та плитці стояти мокрими, ви створюєте сприятливе середовище для цвілі.

Намагайтеся витирати плитку після душу, відокремлювати шторку та килимок після використання, а також ретельно сушити мокрі рушники.