Проблема з почорнінням шкіри, яка контактує із золотими прикрасами, зовсім не нова. Ось тільки у деяких людей це може відбуватися майже відразу ж після того, як з'являється перший контакт із золотом, а у інших реакція може виникнути через роки. Причин цього явища може бути декілька.

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Неякісний дорогоцінний матеріал

Інакше кажучи – це може бути просто підробка. Зазвичай мовиться про турецьке золото, яке туристи часто привозять із собою, як сувенір. Ювеліри поділилися, що у золото, яке виробляють у Туреччині, додають різні лігатури, і метал, що виникає зрештою, досить далекий від ідеалу. І він майже немає нічого спільного із початковою сировиною.

Тут важливо розуміти, що економія на золотих виробах – це тільки самообман. Коли ви купуєте неякісне золото, ви можете наразити свою шкіру на небезпеку, і зрештою прикраса дуже швидко втратить привабливий вигляд.

Нікель

Не секрет, що у домішках, які додають до золота, щоб метал був більш твердим, довговічним та щільним, часто додають нікель. Втім, цей метал не є гіпоалергенним. Коли нікелю мало, шкіра у більшості випадків його просто не помічає, а ось коли металу більше за норму, він дає про себе знати.

Іноді шкіра від такої прикраси може подразнюватися, свербіти та навіть покриватися малими червоними цятками.

Мідь

Цей метал, як і нікель, може дуже сильно дратувати шкірний покров людини. найбільшу кількість міді міститься у рожевому золоті, адже саме вона надає металові цей ніжний і дуже красивий відтінок.

Візуально прикраси із рожевого золота виглядає дуже красиво, проте у деяких людей надлишок міді у прикрасі може викликати досить бурхливу реакцію.

Брудне золото

Ось тут уже все говориться у прямому сенсі слова, а не в переносному. Річ не у підробці чи низькій якості дорогоцінного металу, а у виробі, який ви надто давно не чистили.

Коли ви носите прикраси, ваша шкіра виділяє шкірне сало, і воно змішується із продуктами навколишнього середовища, коли потрапляє на поверхню виробу. В результаті змішування може відбутися хімічна реакція, і іноді вона залишається і на шкірі носія прикраси.