Ось чому ваш дім пахне набагато гірше влітку, і як це виправити

Літо – це час для активного відпочинку, легкого одягу та руху, але неприємно ввечері повертатися до оселі, яка погано пахне. І часто буває навіть складно визначити, що ж саме спричинило проблему.

Літо хочеться асоціювати з запахами пляжу, випічки, свіжих фруктів та свіжоскошеної трави. Втім, далеко не кожен літній подих приємний – і якщо в домі пахне затхло, тоді з цим не потрібно миритися.

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Отож, щойно ви відчули, що вдома пахне неприємно, потрібно почати шукати причину запаху. Річ у тому, що влітку у домі не тільки тепло, але ще й часто волого – і ці умови є ідеальними для швидкого зростання бактерій, що й призводить до неприємних запахів. Дуже важливо перевіряти та чистити місця, якими ви часто користуєтеся, і про які чимало людей можуть забувати.

Вивозьте сміття

Ваш сміттєвий бак наполегливо зберігає залишки їжі, очистки тощо. І це, звісно, допомагає тримати квартиру в чистоті, та деякі з цих запахів можуть залишатися на баці для сміття навіть після того, як ви винесли заповнений пакет.

Тож час від часу потрібно мити його з водою та засобами для чищення.

Місце навколо смітника

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З чищенням смітника наче все ясно. Але коли ви востаннє мили зону навколо баку? Дуже часто бруд потрапляє не тільки у відро, але й поряд, і тоді запахи можуть множитися й зберігатися у вас в шафах та шухлядах протягом тижнів.

Холодильник

Чи знаєте ви, що чистити та дезінфікувати холодильник потрібно принаймні раз на тиждень? А в умовах частих відключень світла, коли в холодильнику не така низька температура, прибирати потрібно особливо часто і ретельно.



Холодильник потрібно чистити / Фото Pexels

Щойно ви помітили пляму у холодильнику, її потрібно одразу ж прибрати, аби уникнути тривалих запахів, які з часом можуть стати неприємними.

Килими

Якщо у вас при вході є килим, на який ви заходите у взутті, майте на увазі, що на ньому зберігається досить багато бруду та бактерій, тож чистити його потрібно досить регулярно.

І з часом це призводить і до того, що на килимі починають затримуватися різноманітні запахи, яких більшість людей намагаються уникати в квартирі.

Декоративні подушки

Коли ви спираєтеся на подушки спиною, ногами чи обіймаєте їх, на них може залишатися піт або ж ваша відмерла шкіра. І саме через це влітку подушки потребують особливого догляду. Вам потрібно не забувати про регулярне прання та витрушування пилу, адже саме такий невинний предмет декору може переносити чимало запахів.