Якщо ви думали викидати лак для волосся, бо дуже рідко ним користуєтеся, тоді зачекайте! Ви й не уявляєте, скільки застосувань для нього можна знайти у квартирі.

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Продовжте життя букетів у вазі

Постійно букети квітів в'януть швидше, ніж ви встигаєте насолодитися їхньою красою? Що ж, це часта проблема, з якою доводиться зіштовхуватися практично усім. Та, на щастя, існує чудове рішення – і це лак для волосся.

Ви можете зовсім злегка оббризкати цим продуктом пелюстки та листочки, і тоді ви зможете зберегти яскраві кольори довше. Лак допомагає запобігти обпаданню пелюсток.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Заправте нитку в голку

Якщо вам час від часу доводиться займатися шиттям, тоді вам відома проблема засовування особливо неслухняної нитки у вушко голки. І тут також відмінним помічником стане лак для волосся.

Коли мовиться про рукоділля, то лак тут на диво корисний. Все, що вам потрібно зробити – це додати невелику кількість лаку для волосся на кінець нитки, і це допоможе втягнути її в голку. Головне, не заливайте надто багато засобу.



Нитку можна засунути в голку завдяки лаку / Фото Pexels

Приберіть блискітки

Іноді діти люблять гратися блискучою мішурою та використовують блискітки для аплікацій та поробок. Але під час прибирання цей матеріал може принести дорослим чимало проблем. На щастя, й тут на допомогу приходить лак – вам потрібно відразу ж після нанесення блискіток на папір зафіксувати їх лаком.

Тоді вони не будуть розсипатися, а вам згодом не доведеться вибирати маленькі частинки з килима та кутків.

Зупиніть стрілку на колготках

Носіння капронових колготок часто буває зручним та вигідно доповнює образ. Ось тільки вони зовсім не міцні, і в будь-яку мить можуть порватися. І щоб стрілка не розросталася, просто забризкайте порвану частину капрону лаком.

Втім, не перестарайтеся, адже інакше ноги просто стануть дуже липкими.

Видаліть ворс та шерсть домашніх тварин

Валик для ворсу закінчився, а верхній одяг потрібно терміново почистити? Не варто перейматися, адже й тут вас врятує лак для волосся. Для того, щоб досягнути найкращого результату, потрібно просто бризнути трохи на ганчірку чи старий рушник та протерти частину одягу.