Если вы думали выбрасывать лак для волос, потому что очень редко им пользуетесь, тогда подождите! Вы и не представляете, сколько применений для него можно найти в квартире.

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Продлите жизнь букетов в вазе

Постоянно букеты цветов вянут быстрее, чем вы успеваете насладиться их красотой? Что ж, это частая проблема, с которой приходится сталкиваться практически всем. Но, к счастью, существует отличное решение – и это лак для волос.

Вы можете совсем слегка обрызгать этим продуктом лепестки и листочки, и тогда вы сможете сохранить яркие цвета дольше. Лак помогает предотвратить опадание лепестков.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Заправьте нитку в иглу

Если вам время от времени приходится заниматься шитьем, тогда вам известна проблема засовывания особенно непослушной нити в ушко иглы. И здесь также отличным помощником станет лак для волос.

Когда говорится о рукоделии, то лак здесь удивительно полезен. Все, что вам нужно сделать – это добавить небольшое количество лака для волос на конец нити, и это поможет втянуть ее в иголку. Главное, не заливайте слишком много средства.



Нить можно засунуть в иглу благодаря лаку / Фото Pexels

Уберите блестки

Иногда дети любят играть блестящей мишурой и используют блестки для аппликаций и поделок. Но во время уборки этот материал может принести взрослым немало проблем. К счастью, и здесь на помощь приходит лак – вам нужно сразу же после нанесения блесток на бумагу зафиксировать их лаком.

Тогда они не будут рассыпаться, а вам впоследствии не придется выбирать маленькие частицы с ковра и углов.

Остановите стрелку на колготках

Ношение капроновых колготок часто бывает удобным и выгодно дополняет образ. Вот только они совсем не прочные, и в любой момент могут порваться. И чтобы стрелка не разрасталась, просто забрызгайте порванную часть капрона лаком.

Впрочем, не переусердствуйте, ведь иначе ноги просто станут очень липкими.

Удалите ворс и шерсть домашних животных

Валик для ворса закончился, а верхнюю одежду нужно срочно почистить? Не стоит переживать, ведь и здесь вас спасет лак для волос. Для того, чтобы достичь наилучшего результата, нужно просто брызнуть немного на тряпку или старое полотенце и протереть часть одежды.