Выбирать арбуз в магазине – иногда совсем непростая задача, ведь хочется найти лучший среди всех. Но если вы будете знать, на что смотреть, у вас все обязательно получится.

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Как выбрать спелый арбуз

Первое, на что нужно обратить внимание – это на желтоватое пятно на арбузе, которое также называют полевым или грунтовым. И если арбуз спелый, тогда это пятно будет иметь кремовый, или маслянисто-желтый цвет. Зато светло-зеленое пятно сигнализирует, что арбуз еще может быть зеленый.

Другой критерий, который нельзя игнорировать – это вес арбуза. Он должен быть тяжелым для своего размера, ведь спелые ягоды на 92% состоят из воды. Если вы не очень уверены, тогда возьмите в руки другой арбуз такого же размера. И тот, что покажется вам тяжелее, скорее всего, будет спелым.



Арбуз нужно выбирать правильно / Фото Pexels

Есть доля правды и в теории о звуке, который должен издавать арбуз. Постучите по нему, и если услышите глухой полый звук, тогда он спелый. Зато звонкий звук означает, что арбуз еще не созрел.

Впрочем, это далеко не все способы определить спелость арбуза.