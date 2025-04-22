Привернете в життя одні біди: чому нічого не можна брати з цвинтаря
- Нічого не можна брати з цвинтаря, оскільки речі на могилах мають погану енергетику і можуть принести біди.
- Заборонено підіймати впалі речі на цвинтарі та рвати квіти, щоб не накликати нещастя.
- Речі з могил, які можуть використовуватися для чорної магії, несуть негатив і їх категорично заборонено брати.
На могили до родичів часто приносять якісь речі – солодощі, статуетки чи інші важливі речі, які за життя любила людина. На Провідну неділю часто залишають паску та крашанки. Усі речі на могилах в жодному разі не можна рухати.
Ця заборона є давньою, тож її треба суворо дотримуватися, пише 24 Канал. Якщо взяти щось з цвинтаря й принести додому, то є велика ймовірність того, що ця людина притягне в життя біди.
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Цвинтар викликає асоціації з болем, тугою та горем, тому усі речі оповиті поганою енергетикою. Будь-які іграшки, квіти чи солодощі принесені для померлих й захищають їх. Якщо ж ці речі забрати, то можна ненароком потривожити їхню душу.
Через необережність на цвинтарі якась річ може впасти. За прикметами, її піднімати не можна, оскільки можна накликати в життя нещастя.
З цвинтаря не можна забирати жодних речей / Фото Pexels
Зверніть увагу на те, що дехто досі займається чорною магією, тож використовує різні предмети, які зумисно залишає на могилах. Ці речі несуть в собі негатив, тому їх категорично заборонено брати.
До речі! У нашому матеріалі ми розповіли, чи можна нести штучні квіти на цвинтар.
Також з кладовища заборонено рвати квіти. Люди часто садять на могилах кущі троянд чи півонії, які розростаються. Однак нести додому зірвані квіти з цвинтаря є дуже поганою прикметою.
Свічки на могилах, які вже згоріли, потрібно зібрати й викинути у сміття неподалік кладовища. Нести їх додому й викидати в сміття у своїх оселі не можна ні в якому разі.