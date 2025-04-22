Привернете в життя одні біди: чому нічого не можна брати з цвинтаря

На могили до родичів часто приносять якісь речі – солодощі, статуетки чи інші важливі речі, які за життя любила людина. На Провідну неділю часто залишають паску та крашанки. Усі речі на могилах в жодному разі не можна рухати.

Ця заборона є давньою, тож її треба суворо дотримуватися, пише 24 Канал. Якщо взяти щось з цвинтаря й принести додому, то є велика ймовірність того, що ця людина притягне в життя біди.

Читайте також Які квіти посадити на цвинтарі: добірка найпопулярніших рослин

Цвинтар викликає асоціації з болем, тугою та горем, тому усі речі оповиті поганою енергетикою. Будь-які іграшки, квіти чи солодощі принесені для померлих й захищають їх. Якщо ж ці речі забрати, то можна ненароком потривожити їхню душу.

Через необережність на цвинтарі якась річ може впасти. За прикметами, її піднімати не можна, оскільки можна накликати в життя нещастя.



З цвинтаря не можна забирати жодних речей / Фото Pexels

Зверніть увагу на те, що дехто досі займається чорною магією, тож використовує різні предмети, які зумисно залишає на могилах. Ці речі несуть в собі негатив, тому їх категорично заборонено брати.

До речі! У нашому матеріалі ми розповіли, чи можна нести штучні квіти на цвинтар.

Також з кладовища заборонено рвати квіти. Люди часто садять на могилах кущі троянд чи півонії, які розростаються. Однак нести додому зірвані квіти з цвинтаря є дуже поганою прикметою.

Свічки на могилах, які вже згоріли, потрібно зібрати й викинути у сміття неподалік кладовища. Нести їх додому й викидати в сміття у своїх оселі не можна ні в якому разі.