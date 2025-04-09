На могилі важливо садити ті квіти, які будуть рости навіть у сухому ґрунті, пише 24 Канал. Для тих, хто живе далеко й не має можливості постійно доглядати за квітами, від однорічних рослин варто відмовитися, бо вони потребують постійного поливу. Екзотичні квіти примхливі в догляді, та й такі не зовсім пасує садити на цвинтарі.

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На могилі треба садити квіти, які не вимагають постійного поливу й зможуть цвісти все літо. Рослина має прикрашати могилу, довго цвісти й бути зеленою якнайдовше.

Які рослини та квіти посадити на цвинтарі

На маленькій ділянці можна посадити сукуленти, які не вимагають поливу та є стійкими до посухи. Щоб озеленити могилу, варто посадити барвінок чи конвалію. Рослини відомі тим, що не є вибагливими й не потребують особливого догляду.

До речі! Для покращення цвітіння троянд рекомендується садити поруч певні рослини, про які ми розповіли у нашому матеріалі.

Якщо є бажання посадити однорічні квіти, то це може бути віола, календула чи садова гвоздика. Серед цибулинних квітів варто звернути увагу на тюльпани й нарциси.

Висаджувати на могилі можна лілії, які є символом жалоби. Також люди часто садять кущові троянди. Коли вони розростаються, то мають гарний вигляд. Троянди радять садити на могилі близької людини, оскільки вони асоціюються з повагою та любов’ю.



На цвинтар треба вибирати відповідні квіти / Фото Pexels

Часто на цвинтарі садять хризантеми. Саме цей вид квітів асоціюється з похоронами та смертю, тому підходять для посадки на могилі.

На глинистому ґрунті треба садити рослини, які переносять вологість та мають хорошу дренажну здатність. Це можуть бути конвалії, іриси чи астильби. Для піщаного ґрунту підійде гортензія, лаванда чи розмарин.

Це лише маленький список квітів, які найчастіше садять на могилах. Посаджені рослини є даниною поваги близькій людині, тому тут можете відштовхуватися від власних вподобань й садити ті квіти, які людина любила за життя.