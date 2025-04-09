Колорадські жуки та їхні личинки – це злісні вороги будь-якого городника, адже вони поїдають листя та плоди не тільки картоплі, але й багатьох інших пасльонових, повідомляє 24 Канал. Тож позбутися їх потрібно одразу ж, як помітите.

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Як боротися з колорадським жуком?

Чимало городників помилково переконані, що позбутися колорадського жука можна винятково за допомогою використання магазинних засобів. Насправді ж це не так – комаха дуже швидко пристосовується до різних умов та навіть хімічних речовин. Тож у боротьбі з нею варто використовувати найбільш різноманітні методи.

Ручний збір жука

Цей метод – давній, проте ефективний для тих, хто не гребує і не боїться цих комах – їх потрібно зібрати руками. Проте цей спосіб працюватиме тільки у випадку, якщо ви маєте вдосталь часу та відносно невелику ділянку.

Збирати жуків потрібно у відро з сольовим розчином, і водночас намагайтеся не давити жуків прямо у міжряддях картоплі. Не забудьте оглянути кущ повністю – і згори, і знизу. А якщо знайдете кладки на листі, їх теж приберіть.



Колорадського жука можна позбутися народними методами / Фото Pexels

Гірчиця

Цей спосіб також може допомогти у боротьбі із надокучливим шкідником. Найчастіше з неї готують розчин. Для цього 100 грамів сухої гірчиці розчиніть у 10 літрах води та додайте 100 мілілітрів оцту. Або ж до 100 грамів сухої гірчиці на таку ж кількість води можна додати ще господарське мило.

Також гірчицю можна висадити прямо біля картоплі, аби захистити її від цього шкідника.

Та для того, аби отримати високий врожай картоплі, потрібно не тільки розібратися з колорадським жуком, але й вчасно її посадити. Раніше ми вже розповідали, коли садити картоплю у квітні за місячним календарем.

Попіл

Вранці, поки на листі картоплі чи помідорів все ще є роса, потрібно опудрити усю рослину сухим деревним попелом. Окрім того, можна використати також кукурудзяне борошно. Не забудьте також злегка присипати й ґрунт – цей простий засіб вважається токсичним для комах, а також для їхніх личинок.

Радять також додавати трохи попелу і в лунку під час посадки картоплі. Також туди можна покласти лушпиння цибулі та навіть одну квасолину.