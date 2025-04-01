Дачники кажуть, що для того, аби картопля добре вродила, потрібно вибрати найкращий день для посадки, пише 24 Канал.

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Коли садити картоплю у квітні

Спочатку дістаньте бульби з погреба й відберіть картоплини середнього розміру для посадки картоплі. Перенести їх у світле приміщення треба тоді, коли температура вже не буде опускатися нижче 15 градусів тепла, а вночі – нижче 5 градусів тепла. Окрім того, повинна бути досить висока вологість.

Картоплю потрібно на певний час залишити в теплому та світлому приміщенні для того, щоб вона проросла й сформувала паростки. Це корисно робити для того, щоб у картоплі сформувалася коренева система.



Картоплю треба садити в кінці квітня / Фото Pexels

Квітень обіцяє бути дощовим, холодним та навіть з незначним снігом, тому поспішати садити овочі не варто. Дочекайтеся моменту, коли продовж кількох днів температура буде стабільно теплою в межах 10 – 12 градусів тепла. Також повинна бути відповідна температура ґрунту й прогрітися до 9 градусів тепла.

До речі, ми вже розповідали, коли саме треба садити картоплю – до чи після Великодня, тож відповідь на це питання можете знайти в нашому матеріалі.

Ще наші предки довіряли місячному календарю посадки, по якому визначали найкращий час для городніх робіт.

Садити овочі найкраще в той період, коли Місяць спадає або коли росте. У 2025 році циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць: 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня;

Повня – 13 квітня;

Спадний Місяць: 14 – 27 квітня;

Молодик – 28 квітня.

Враховуючи те, що початок квітня буде ще доволі холодним, тому радимо садити картоплю в період з 28 по 30 квітня.