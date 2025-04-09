Троянди – це прекрасні, і водночас досить вибагливі рослини, тож до сусідства з ними потрібно поставитися досить серйозно, повідомляє 24 Канал. Важливо підібрати таких сусідів, що не заважатимуть росту троянд, а тільки сприятимуть йому.

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Що посадити біля троянд

Якщо ви шукаєте, які рослини можна висадити біля троянд, тоді розмаїття варіантів насправді вражає. З декоративних рослин вдалими сусідами стануть клематис, дельфініуми, маргаритки, садова герань, хоста.

До того ж можна обрати та деякі хвойні рослини – як-от ялівець, карликова сосна, карликова ялиця чи туя.

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Окрім того, можна обрати й кілька рослин-захисників. Наприклад, ними можуть стати чебрець, декоративна цибуля, пижмо чи чорнобривці. Всі ці рослини будуть чудово рости поряд з трояндами, тож надалі вибір має полягати тільки від особистих вподобань садівника.

Наприклад, якщо ви хочете розставити вертикальні акценти у своєму саду, тоді біля троянд варто посадити такі рослини:

куничник, міскантус;

наперстянка;

високі дзвіночки;

іриси;

дельфініум.



Біля троянд потрібно висадити вдалі рослини / Фото Pexels

Високорослі трояндові кущі часто вимагають прикриття оголених стебел біля самої землі. І для цього перед ними для створення органічної композиції можна посадити:

манжетку;

бадин;

материнку;

герань;

гейхеру.

А ось додати вашому розарію додаткового об'єму допоможуть культури з рихлою та повітряною структурою – наприклад, спаржа, деревій чи гіпсофіла. Та для гарного цвітіння троянд важливо не тільки підібрати вдалих сусідів. Раніше ми вже розповідали, як правильно обрізати троянди навесні.

Втім, важливо запам'ятати також і кілька рослин, які біля троянд садити категорично заборонено. Зокрема, найчастіше садівники згадують у таких випадках гладіолуси, жоржини та мускарі.