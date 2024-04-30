Енергетика Місяця впливає на дії та самопочуття людини, пишуть Поради 24. Це означає, що візит до косметолога чи nail-майстрів краще запланувати заздалегідь.

До теми Коли стригти волосся у травні: сприятливі дати за місячним календарем

Місячний календар краси на травень 2024

Ви й самі могли помічати, що є такі дні, після яких нігті довго носяться, а шкіра обличчя тривалий час залишається чистою та красивою. А от певні дні тижня є доволі негативними, тож і манікюр швидше зношується, і обличчя потребує повторних процедур.

Саме тому ми визначили сприятливі та несприятливі дні для процедур у травні, щоб ви заздалегідь змогли собі запланувати, коли саме робити запис до косметолога чи майстра манікюру.

Місячний календар краси на травень 2024 зазначає, коли краще робити процедури
Календар краси на травень 2024 зазначає, коли краще робити процедури / Фото Pexels

Сприятливі дні для манікюру та педикюру

Зростаючий Місяць (1 – 13 травня, 30 – 31 травня)

Цей період добре впливає на зміцнення нігтів, вони будуть швидше рости. За словами астрологів, манікюр, зроблений у цей час, не лише прослужить довше, але й зменшить шанс ламкості нігтів.

Повний Місяць (14 травня)

Вважається особливо сприятливим днем для будь-яких красивих процедур, включаючи манікюр та педикюр.

Сприятливі дні для косметичних процедур

Зростаючий Місяць (1 – 13 травня, 30 – 31 травня)

Це час, коли рекомендується робити омолоджувальні процедури, такі як пілінги, оскільки шкіра швидше в період, коли Місяць буде зростаючим краще відновлюється.

Спадаючий Місяць (16 – 29 травня)

Це ідеальний час для детоксикаційних і лікувальних процедур шкіри, а також для видалення волосся, бо в цей період зменшується ймовірність запалення.

Коли утриматися від косметичних процедур

Новий Місяць (28 травня)

У фазу Нового Місяця астрологи рекомендують уникати будь-яких процедур зі шкірою або нігтями, оскільки вважається, що це може привести до повільнішого відновлення.