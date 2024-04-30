Енергетика Місяця впливає на дії та самопочуття людини, пишуть Поради 24. Це означає, що візит до косметолога чи nail-майстрів краще запланувати заздалегідь.

До теми Коли стригти волосся у травні: сприятливі дати за місячним календарем

Місячний календар краси на травень 2024

Ви й самі могли помічати, що є такі дні, після яких нігті довго носяться, а шкіра обличчя тривалий час залишається чистою та красивою. А от певні дні тижня є доволі негативними, тож і манікюр швидше зношується, і обличчя потребує повторних процедур.

Саме тому ми визначили сприятливі та несприятливі дні для процедур у травні, щоб ви заздалегідь змогли собі запланувати, коли саме робити запис до косметолога чи майстра манікюру.



Календар краси на травень 2024 зазначає, коли краще робити процедури / Фото Pexels