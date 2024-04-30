Місячний календар манікюру та косметичних процедур на травень: коли можна йти до майстрів
Багато людей звертаються до фаз Місяця, щоб визначити, в які дні можна чи не можна стригти волосся, садити, робити манікюр чи косметичні процедури. Щоб дізнатися, які дні є сприятливими на несприятливими у травні – читайте визначені дати календаря краси на травень.
Енергетика Місяця впливає на дії та самопочуття людини, пишуть Поради 24. Це означає, що візит до косметолога чи nail-майстрів краще запланувати заздалегідь.
До теми Коли стригти волосся у травні: сприятливі дати за місячним календарем
Місячний календар краси на травень 2024
Ви й самі могли помічати, що є такі дні, після яких нігті довго носяться, а шкіра обличчя тривалий час залишається чистою та красивою. А от певні дні тижня є доволі негативними, тож і манікюр швидше зношується, і обличчя потребує повторних процедур.
Саме тому ми визначили сприятливі та несприятливі дні для процедур у травні, щоб ви заздалегідь змогли собі запланувати, коли саме робити запис до косметолога чи майстра манікюру.
Календар краси на травень 2024 зазначає, коли краще робити процедури / Фото Pexels
Сприятливі дні для манікюру та педикюру
Зростаючий Місяць (1 – 13 травня, 30 – 31 травня)
Цей період добре впливає на зміцнення нігтів, вони будуть швидше рости. За словами астрологів, манікюр, зроблений у цей час, не лише прослужить довше, але й зменшить шанс ламкості нігтів.
Повний Місяць (14 травня)
Вважається особливо сприятливим днем для будь-яких красивих процедур, включаючи манікюр та педикюр.
Сприятливі дні для косметичних процедур
Зростаючий Місяць (1 – 13 травня, 30 – 31 травня)
Це час, коли рекомендується робити омолоджувальні процедури, такі як пілінги, оскільки шкіра швидше в період, коли Місяць буде зростаючим краще відновлюється.
Спадаючий Місяць (16 – 29 травня)
Це ідеальний час для детоксикаційних і лікувальних процедур шкіри, а також для видалення волосся, бо в цей період зменшується ймовірність запалення.
Коли утриматися від косметичних процедур
Новий Місяць (28 травня)
У фазу Нового Місяця астрологи рекомендують уникати будь-яких процедур зі шкірою або нігтями, оскільки вважається, що це може привести до повільнішого відновлення.