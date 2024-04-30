Лунный календарь маникюра и косметических процедур на май: когда можно идти к мастерам

Многие люди обращаются к фазам Луны, чтобы определить, в какие дни можно или нельзя стричь волосы, сажать, делать маникюр или косметические процедуры. Чтобы узнать, какие дни являются благоприятными на неблагоприятными в мае – читайте определенные даты календаря красоты на май.

Энергетика Луны влияет на действия и самочувствие человека, пишут Porady 24. Это означает, что визит к косметологу или nail-мастерам лучше запланировать заранее.

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Вы и сами могли замечать, что есть такие дни, после которых ногти долго носятся, а кожа лица длительное время остается чистой и красивой. А вот определенные дни недели довольно негативными, поэтому и маникюр быстрее изнашивается, и лицо требует повторных процедур.

Именно поэтому мы определили благоприятные и неблагоприятные дни для процедур в мае, чтобы вы заранее смогли себе запланировать, когда именно делать запись к косметологу или мастеру маникюра.



Календарь красоты на май 2024 отмечает, когда лучше делать процедуры / Фото Pexels