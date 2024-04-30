Лунный календарь маникюра и косметических процедур на май: когда можно идти к мастерам
Многие люди обращаются к фазам Луны, чтобы определить, в какие дни можно или нельзя стричь волосы, сажать, делать маникюр или косметические процедуры. Чтобы узнать, какие дни являются благоприятными на неблагоприятными в мае – читайте определенные даты календаря красоты на май.
Энергетика Луны влияет на действия и самочувствие человека, пишут Porady 24. Это означает, что визит к косметологу или nail-мастерам лучше запланировать заранее.
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Лунный календарь красоты на май 2024 года
Вы и сами могли замечать, что есть такие дни, после которых ногти долго носятся, а кожа лица длительное время остается чистой и красивой. А вот определенные дни недели довольно негативными, поэтому и маникюр быстрее изнашивается, и лицо требует повторных процедур.
Именно поэтому мы определили благоприятные и неблагоприятные дни для процедур в мае, чтобы вы заранее смогли себе запланировать, когда именно делать запись к косметологу или мастеру маникюра.
Календарь красоты на май 2024 отмечает, когда лучше делать процедуры / Фото Pexels
Благоприятные дни для маникюра и педикюра
Растущая Луна (1 – 13 мая, 30 – 31 мая)
Этот период хорошо влияет на укрепление ногтей, они будут быстрее расти. По словам астрологов, маникюр, сделанный в это время, не только прослужит дольше, но и уменьшит шанс ломкости ногтей.
Полнолуние (14 мая)
Считается особенно благоприятным днем для любых красивых процедур, включая маникюр и педикюр.
Благоприятные дни для косметических процедур
Растущая Луна (1 – 13 мая, 30 – 31 мая)
Это время, когда рекомендуется делать омолаживающие процедуры, такие как пилинги, поскольку кожа быстрее в период, когда Луна будет растущей лучше восстанавливается.
Убывающая Луна (16 – 29 мая)
Это идеальное время для детоксикационных и лечебных процедур кожи, а также для удаления волос, так как в этот период уменьшается вероятность воспаления.
Когда воздержаться от косметических процедур
Новолуние (28 мая)
В фазу Новолуния астрологи рекомендуют избегать любых процедур с кожей или ногтями, поскольку считается, что это может привести к более медленному восстановлению.