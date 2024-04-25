Многие считают лунный календарь определяющим фактором для стрижки и ухода за волосами. И важность этого календаря связана с тем, как Луна может влиять на живые существа в природе и поддерживать их рост. О том, когда лучше всего будет стричь волосы, рассказывают Советы 24.

Интересно Календарь покупок на май: в какие дни нельзя ничего покупать

Как Луна влияет на рост волос

Оказывается, разные фазы Луны могут по-разному влиять на то, как будут расти и чувствовать себя ваши волосы. Например, в фазу растущей Луны стрижка может способствовать более здоровому и быстрому росту волос. И если вы хотите, чтобы ваша коса отросла быстрее, возможно, стоит запланировать поход к парикмахеру на день, когда Луна будет расти.

Вместо этого полнолуние – это время, когда Луна самая яркая и самая пышная. И согласно астрологическим верованиям, период полнолуния может вызвать прирост энергии, и она может привести к увеличению активности, связанной с ростом – например, стрижки. Некоторые люди также убеждены, что полнолуние является хорошим временем для процедур над волосами.

Угасающая Луна зато приходится на период после полнолуния и считается, что это не лучшее время для стрижек. Это важный шаг, который связан с личным уходом и внешним видом. И астрологи убеждены, что волосы содержат энергию, которая связана с личным ростом. А такая стрижка может привести к его ослаблению и замедлению.



Фазы Луны влияют на состояние волос / Фото Pexels

В мае 2024 года фазы Луны распределяются так:

Угасающая Луна – 1 – 7, 24 – 31;

– 1 – 7, 24 – 31; Новая Луна – 8 мая;

– 8 мая; Растущая Луна – 9 – 22;

– 9 – 22; Полнолуние – 23 мая.

Какие есть благоприятные даты для стрижки в мае

Если вы хотите, чтобы стрижка в этом месяце была удачной, вам стоит выбрать такие даты – 7, 9 и 14 число. Также неплохими датами считаются и 16, 18, 20 и 29 мая.

Но существуют также и несколько неблагоприятных дат, когда точно не нужно стричься, если вы хотите получить удачную прическу. В частности, астрологи предупреждают о том, что не стоит планировать поход к парикмахеру на 3, 24 и 31 число. В таком случае салонная процедура может привести к тому, что вам еще и придется дополнительно лечить свои локоны.

Когда стоит красить волосы по лунному календарю

Если же вы хотите изменить или освежить свой цвет волос, вы можете выбрать для этого такие даты: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 мая. Это будут наиболее благоприятные дни, поэтому стоит воспользоваться возможностью.

Хорошими днями для окрашивания считаются также 12, 15, 16, 23 мая. Но на эти дни стоит записываться только в случае, если вы не планируете каких-то кардинальных изменений в своей внешности. Но есть дни, в которые лучше забыть о походе к колориста – а именно 3, 6, 8 и 28 мая.